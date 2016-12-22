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Россия решила привлечь Китай и Японию к масштабной стройке инфраструктуры
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Россия решила привлечь Китай и Японию к масштабной стройке инфраструктуры
Экономика, 01:28
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Россия решила привлечь Китай и Японию к масштабной стройке инфраструктуры
К реализации инфраструктурных проектов в России хотят привлечь инвесторов из Китая и Японии. За счет иностранных инвестиций вложения государства можно сократить на 30-40%, рассказал глава РФПИ
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

На переговорах с китайской и японской делегациями на полях саммита G20 Россия предложила инвестировать в объекты из плана развития магистральной инфраструктуры. Об этом журналистам в Буэнос-Айресе сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает корреспондент РБК.

«Мы провели ряд встреч с китайскими коллегами, с японскими, с рядом других по наращиванию инвестиций в Россию, в том числе в рамках инфраструктурного плана, который был представлен Россией», — сказал Дмитриев.

По его словам, иностранным партнерам были представлены более 100 инфраструктурных проектов, которые обсуждаются сейчас в рамках различных правительственных комиссий. «Планируем, что они сумеют массово нарастить инвестиции, в том числе в инфраструктуру в России», — сказал Дмитриев.

В план развития инфраструктуры не вошли два проекта почти на 3 трлн руб.
Бизнес

Речь идет о портах, платных дорогах, логистических центрах, пояснил он. «РФПИ работает над тем, чтобы резко уменьшить государственную составляющую в этих инфраструктурных проектах. Мы сделали анализ, который позволяет на 30-40% снизить количество государственных денег, необходимых для проектов, за счет частных иностранных вложений», — отметил Дмитриев.

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на следующие шесть лет был утвержден кабинетом министров в октябре этого года. В план включены 11 федеральных проектов, девять транспортных и два энергетических. Транспортная часть плана оценивается в 6,3 трлн руб., по энергетической информация правительством не предоставлялась. Власти собираются выделяют половину необходимых средств, оставшиеся 3 трлн руб. будут направлены частными инвесторами, говорил глава Минтранса Евгений Дитрих.

Развитие транспортной и энергетической инфраструктур заложено в майских указах президента Владимира Путина.

Авторы: Антон Фейнберг, Павел Казарновский.
Теги: инфраструктура
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