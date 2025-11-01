Euractiv рассказал о «леденящем душу ужасе» от европейской экономики

Европейская экономика вызывает «леденящий душу ужас», пишет Euractiv. По данным издания, бизнес Евросоюза страдает от высоких цен на энергоносители и американских пошлин, а простые граждане — от стагнации зарплат

Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images

Иностранные инвестиции в экономику Евросоюза достигли «пугающе» низкого уровня за последние девять лет, а ее рост можно назвать «ужасающе» медленным. Об этом пишет Euractiv.

Как пишет портал, «ничто не вызывает такого леденящего душу ужаса и страха», как европейская экономика.

Издание сообщает, что бизнес страдает от высоких цен на энергоносители, американских пошлин и жесткой конкуренции со стороны Китая, а простые граждане — от стагнации зарплат и геополитической неопределенности, поэтому они боятся расставаться с заработанными средствами.

Старший аналитик Европейского политического центра Филипп Лаусберг заявил, что Европа «страдает от страха упадка». «Есть ощущение, что дела идут под откос, что мы теряем наше благосостояние и что политический и геоэкономический порядок меняется не в нашу пользу», — уточнил он.

Рост расходов на оборону, как отмечает Euractiv, «расстроил» консервативных политиков. Аналогичным образом стремление сократить бюрократическую волокиту встревожило профсоюзы, которые обеспокоены застоем заработной платы и «нападками правительств ЕС на права трудящихся».

Нежелание потребителей тратить деньги во многом объясняет нежелание компаний инвестировать. А нежелание компаний инвестировать, в свою очередь, формирует экономическую среду, в которой потребители неохотно тратят деньги. Таким образом, страх можно назвать симптомом текущего «экономического недуга» объединения, отмечает издание.

По словам исполняющего обязанности содиректора Центра Жака Делора Нильса Редекера, ЕС «все еще слишком боится нажимать на важные кнопки». «Существует сохраняющийся страх негативной реакции на значимые реформы», — объяснил он.

Американский экономист Джеффри Сакс заявлял, что после завершения военной операции главным проигравшим после самой Украины окажется Европа. По его мнению, даже после достижения мира экономику Германии и многих других стран ЕС ждет «потерянное» десятилетие.

По оценке экономистов Тома Кребса (Мангеймский университет) и Изабеллы Вебер (Университет Массачусетса в Амхерсте), в 2022 году Германия потеряла 4% годового ВВП. Это было сопоставимо с потерями ВВП в 2020 году от пандемии и от мирового финансового кризиса 2008 года. В 2024 году ВВП Германии сократился на 0,2% после снижения на 0,3% в 2023-м.