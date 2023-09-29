Союз мукомолов предупредил, что ржаной хлеб может стать «псевдореликтом»

Из-за сокращения производства ржаной муки и проблем с качеством зерна, что, видимо, «выпало из поля зрения государственных органов», хлеб из нее может стать «псевдореликтом» в России, предупредил глава Союза мукомолов

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В этом году урожай ржи прогнозируется на уровне до 1,8 млн т, но качественной из нее будет менее 40%, сообщили в Союзе мукомольных и крупяных предприятий. По данным союза, такая тенденция может привести к тому, что ржаной хлеб станет редкостью в России.

«В этом году у нас предполагается урожай ржи в 1,8 млн т, ржи 1–3-го классов ожидается под 97%. Правда, 59% из этого объема — рожь 3-го класса», — заявил на брифинге президент союза Игорь Свириденко (цитата по «Интерфаксу»).

Если говорить о технологических требованиях мукомолов, то такие показатели качества не самые лучшие, заметил Свириденко. И предположил, что рожь «выпала из поля зрения государственных органов», потому что ржаной муки производится всего 10% в соотношении с пшеничной.

«Мы сталкиваемся с ситуацией, когда либо ржаного хлеба у нас не будет в достаточных количествах, либо он станет, я использую такой термин, псевдореликтом. Бородинский хлеб будет стоить дороже высококачественных сортов пшеничного хлеба просто за счет стоимости сырья», — предупредил Свириденко.

На той же пресс-конференции председатель комиссии Торгово-промышленной палаты по АПК, академик РАН Петр Чекмарев заявил, что ценовая ситуация на рынке ржи сейчас такова, что «на следующий год есть все шансы остаться без этого зерна, сельхозпроизводитель, если даже очень захочет, заниматься им не будет». По его словам, все хотят купить рожь задешево, но нужна сбалансированность в цене.

В 2022 году, по данным Росстата, сбор ржи в России вырос на 26,5%, до 2,179 млн т, с 1,722 млн т в 2021 году. В этом году ее посевы сократились до 834 тыс. га с 894 тыс. га в 2022 году.

В конце августа исполнительный директор Национального союза хлебопечения (объединяет булочно-кондитерский комбинат «Коломенский», хлебо-макаронный комбинат СМАК, хлебозавод «Каравай» и других крупных производителей) Рустам Айдиев сообщил РБК, что хлебозаводам становится все сложнее сдерживать отпускные цены на хлеб на фоне значительного роста себестоимости производства: повышение отпускных цен у производителей до конца года может составить 7–10%.

В последний раз промышленные хлебозаводы повышали отпускные цены на свою продукцию весной 2022 года после «непрогнозируемого скачкообразного роста всех составляющих затрат», напомнил Айдиев. «Но в настоящее время соблюдать этот баланс и продолжать держать отпускные цены уже возможности нет, их повышение провоцирует значительный рост себестоимости производства», — сказал он.

До этого о вероятном подорожании хлеба на 10% этой осенью со ссылкой на источники среди производителей сообщил телеграм-канал Baza. Основной причиной роста цен канал назвал «выход России из зерновой сделки», который повлек за собой рост цен на муку и зерно.

В Минсельхозе заверяли, что данные о существенном росте цен на хлеб в России не соответствуют действительности. По данным министерства, с начала года розничные цены на хлеб из пшеничной и ржано-пшеничной муки увеличились всего на 1%. «Минсельхоз ожидает, что по итогам года ценовая динамика в этом социально значимом сегменте не превысит уровень общей инфляции», — заявил представитель ведомства.