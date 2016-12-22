HSBC заметил недостаток глобального оптимизма у российских компаний

Экономический оптимизм российских компаний по поводу внешних рынков оказался ниже, чем в других странах, охваченных исследованием банка HSBC. Респонденты оптимистичнее, когда вопросы касаются не глобальной ситуации, а их бизнеса

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На фоне разговоров об усилении санкций оптимизм российских компаний по поводу перспектив международной торговли оказался ниже, чем в среднем по миру, показало исследование банка HSBC, поступившее в РБК.

Позитивный прогноз дали представители 69% работающих в России компаний, в то время как в целом по миру показатель составил 78%.

Исследование в России HSBC проводил впервые: эксперты опрашивали топ-менеджеров 350 российских компаний в разных секторах экономики в течение шести недель, с июля по сентябрь. Примерно на этот период пришлось обострение санкционной риторики в США: в августе Госдепартамент США объявил о планах ввести против России санкции в связи с делом об отравлении семьи Скрипалей, а американские сенаторы подготовили законопроект о расширении санкций, которые могут затронуть иностранные инвестиции в российский госдолг и ограничить долларовые расчеты российских госбанков.

На глобальном уровне HSBC опросил 8650 компаний в 34 странах, затронув как крупный и средний, так и малый бизнес.

Российские респонденты выступают оптимистичнее, когда вопросы касаются не глобальной ситуации, а перспектив их собственной компании. В таком разрезе не 69%, а 80% из них настроены оптимистично (на глобальном уровне — 81%). HSBC советует российским компаниям подготовиться к неопределенности в будущем и снижать задолженность по кредитам в валюте с учетом угрозы новых санкций.

​Главными причинами экономической уверенности на уровне компаний стали стабильные отношения с поставщиками (о них говорят 32% опрошенных), потребительская уверенность (29%) и восстановление экономики (29%). Российский бизнес пострадал от продления санкций, но проблемы сгладил рост цен на нефть, отмечают эксперты HSBC.

Авторы опроса придают ключевое значение тому, как бизнес оценивает перспективы экспорта и международной торговли, но это малоактуально для большинства российских компаний, сказал РБК завлабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло. «Особенно в современных условиях, когда Россия вступила в войну санкций, которая все усиливается. Поэтому говорить о международной торговле не приоритетно для текущего периода», — считает экономист.

Протекционизм и регулирование На фоне торговых войн респондентам также задали вопрос о политике протекционизма. 60% компаний в России заявили, что государственный протекционизм, обеспечивающий защиту национальных компаний, усиливается. Это в целом соответствует настроениям в мире: аналогичную тенденцию отметили 63% участников глобального опроса HSBC. Оценки перемен в регулировании предпринимательской деятельности неоднозначны. 27–28% респондентов указали на сложности при получении разрешений и растущие затраты на выполнение требований регуляторов. Но при этом 27% участников опроса считают, что регулирование повышает конкуренцию, а 22% говорят о том, что это снижает издержки. В рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business, который 31 октября опубликовал Всемирный банк, Россия заняла 31-ю позицию, значительно улучшив свои показатели с 2011 года, когда она была на 124-м месте, но не достигнув 20-го места, как планировалось в майских указах президента.

Равнение на Белоруссию и Казахстан

Руководителям компаний предложили назвать три страны, где они планируют развивать бизнес в ближайшие три—пять лет. Чаще всего упоминались Белоруссия (13%), Казахстан (12%) и Германия (9%). Вступление в силу Таможенного кодекса ЕАЭС стимулирует российских предпринимателей открывать филиалы в Белоруссии и Казахстане и пользоваться беспошлинным ввозом и другими бонусами, объясняет директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Рост экспорта в Германию, в свою очередь, выше, чем в остальные европейские страны, и российский бизнес заинтересован в создании совместных предприятий, добавляет он.

Такие настроения связаны с тем, что Германия «выбивается из общей санкционной войны и спускает ввод новых ограничений на тормозах», отмечает Сергей Цухло.

Свыше половины (56%) компаний ждут, что смогут получить выгоду от различных соглашений о свободной торговле. 40% респондентов ожидают позитивного влияния китайской инициативы «Один пояс — один путь». 47% опрошенных считают благом для своего бизнеса ситуацию с американскими пошлинами на сталь и алюминий, а четверть (25%) опасаются их негативного воздействия. Сейчас спор о тарифах рассматривается в рамках Всемирной торговой организации.​