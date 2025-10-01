На совещании будут обсуждать в том числе ситуация с топливом в Крыму, Севастополе, новых регионах и Белгородской области. Ранее в Крыму и Севастополе ввели ограничения на продажу бензина из-за дефицита

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

2 октября вице-премьер Александр Новак проведет совещание штаба по рынку нефтепродуктов, сообщили РБК три источника на рынке.

Два из них уточнили, что на совещании в том числе будет обсуждаться ситуация с топливом в Крыму, Севастополе, новых регионах, а также Белгородской области.

РБК направил запрос в секретариат вице-премьера.

29 сентября в Крыму ввели ограничение на объем продажи топлива — не более 30 л в одни руки. Глава республики Сергей Аксенов отметил, что власти и нефтетрейдеры договорились зафиксировать стоимость топлива на следующие 30 дней. Спустя два дня решили снизить норму до 20 л на машину.

Глава региона Сергей Аксенов объяснил перебои с топливом снижением объемов производства на российских нефтеперерабатывающих заводах. Он отметил, что часть заводов «физически не работает». Ситуация с дизельным топливом в регионе, по его словам, стабильная.

На фоне дефицита ограничения на продажу бензина ввели и в Севастополе. Продажа на заправках будет ограничена 30 л в один автомобильный бак или одну канистру, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

О проблемах с топливом в Белгородской области в конце сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, на его телеграм-канале поступает много вопросов по поводу запасов топлива в регионе. «Могу вам доложить, что ситуацию стараемся держать на контроле. Хотя, безусловно, проблемы есть», — уточнил он.

Новак сообщил, что правительство держит ситуацию на внутреннем рынке топлива под контролем. В регионах, где есть проблемы с бензином, они решаются в ручном режиме, отметил вице-премьер.

