 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

Новак проведет совещание штаба по рынку нефтепродуктов

На совещании будут обсуждать в том числе ситуация с топливом в Крыму, Севастополе, новых регионах и Белгородской области. Ранее в Крыму и Севастополе ввели ограничения на продажу бензина из-за дефицита
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

2 октября вице-премьер Александр Новак проведет совещание штаба по рынку нефтепродуктов, сообщили РБК три источника на рынке.

Два из них уточнили, что на совещании в том числе будет обсуждаться ситуация с топливом в Крыму, Севастополе, новых регионах, а также Белгородской области.

РБК направил запрос в секретариат вице-премьера.

Балицкий опроверг данные об ограничениях на покупку топлива в Запорожье
Общество
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

29 сентября в Крыму ввели ограничение на объем продажи топлива — не более 30 л в одни руки. Глава республики Сергей Аксенов отметил, что власти и нефтетрейдеры договорились зафиксировать стоимость топлива на следующие 30 дней. Спустя два дня решили снизить норму до 20 л на машину.

Глава региона Сергей Аксенов объяснил перебои с топливом снижением объемов производства на российских нефтеперерабатывающих заводах. Он отметил, что часть заводов «физически не работает». Ситуация с дизельным топливом в регионе, по его словам, стабильная.

На фоне дефицита ограничения на продажу бензина ввели и в Севастополе. Продажа на заправках будет ограничена 30 л в один автомобильный бак или одну канистру, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

О проблемах с топливом в Белгородской области в конце сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, на его телеграм-канале поступает много вопросов по поводу запасов топлива в регионе. «Могу вам доложить, что ситуацию стараемся держать на контроле. Хотя, безусловно, проблемы есть», — уточнил он.

Новак сообщил, что правительство держит ситуацию на внутреннем рынке топлива под контролем. В регионах, где есть проблемы с бензином, они решаются в ручном режиме, отметил вице-премьер.

Читайте РБК в Telegram.

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова, Татьяна Киселева Татьяна Киселева
Александр Новак совещание нефтепродукты дефицит топлива Крым Севастополь
Александр Новак фото
Александр Новак
политик, вице-премьер России
23 августа 1971 года
Материалы по теме
Балицкий опроверг данные об ограничениях на покупку топлива в Запорожье
Общество
Хинштейн предупредил о возможном дефиците топлива из-за ажиотажа
Экономика
Губернатор назвал меры по борьбе с топливным кризисом в Хабаровском крае
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
Бренд, стиль, репутация: эксперты назвали тренды развития отрасли красоты Отрасли, 21:59
Трамп назвал главную тему переговоров с Си Цзиньпином Политика, 21:56
СКА в третий раз за месяц проиграл бывшему клубу Ларионова Спорт, 21:54
В ФИФА ответили Трампу на угрозу лишить «опасные» города матчей ЧМ-2026 Спорт, 21:51
Меньше мусора: как в России формируется экономика замкнутого цикла Национальные проекты, 21:48
Небензя заявил, что поставка Украине Tomahawk не изменит ситуацию Политика, 21:46
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Новак проведет совещание штаба по рынку нефтепродуктов Экономика, 21:44
Как список Минпромторга изменит рынок таксиПодписка на РБК, 21:41
Bloomberg узнал о решении суда, способном нарушить планы США по ресурсам Политика, 21:31
Киев заявил о блэкауте на разрушенном блоке Чернобыльской АЭС Политика, 21:27
Bloomberg узнал об ответном плане России на изъятие активов Политика, 21:25
Умерла первая удостоенная «Оскара» женщина-гример Мишель Берк Общество, 21:17
Страны ОПЕК+ обновили графики компенсаций сверхдобычи нефти Бизнес, 21:15