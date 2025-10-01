 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Балицкий опроверг данные об ограничениях на покупку топлива в Запорожье

Балицкий: информация о введении лимита на покупку топлива с 1 октября — фейк
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Распространяющаяся в социальных сетях и мессенджерах информация о введении с 1 октября ограничений на покупку топлива — фейк, предупредил глава Запорожской области Евгений Балицкий в телеграм-канале.

«Никаких ограничений на объемы продажи бензина и дизельного топлива не вводилось и не планируется», — написал глава региона. Он уточнил, что АЗС и основные поставщики топлива в Запорожье обеспечены бензином «Премиум-95» и дизельным топливом и осуществляют розничную торговлю в штатном режиме.

Однако Балицкий подтвердил, что в области «наблюдаются временные трудности» с поставками бензина марок АИ-92 и АИ-95. Губернатор также поблагодарил автомобилистов за понимание.

Хинштейн предупредил о возможном дефиците топлива из-за ажиотажа
Экономика
Фото:pipicato / Shutterstock

О риске возникновения дефицита бензина также предупредил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Он также отметил, что ситуация с топливом на АЗС находится под контролем.

Ранее Российский топливный союз (РТС) предупредил вице-премьера Александра Новака о кризисе в отрасли: рентабельность продаж бензина стала отрицательной, что уже вынудило закрыться некоторые независимые АЗС. РТС предупреждает, что продолжение этой тенденции может привести к прекращению деятельности независимых сетей, составляющих около 60% рынка.

Новак заявил, что ситуация находится под контролем правительства, а в некоторых регионах вопросы решаются в ручном режиме. Он назвал ситуацию «абсолютно контролируемой» и отметил активную штабную работу Минэнерго со всеми регионами страны.

В августе дефицит топлива и рост цен были отмечены в Крыму, Приморье, Забайкалье и Курильском районе, где вводились ограничения на продажу бензина.

