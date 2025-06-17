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ФАС обвинила «Газпром» в «недопустимых действиях» на рынке топлива

ФАС потребовала от «Газпрома» объяснить снижение продаж топлива на бирже
ФАС потребовала у «Газпрома» разъяснений из-за снижения продаж топлива на бирже. Компании нужно объяснить ситуацию в течение десяти дней
Танкер-газовоз в Сахалинской области
Танкер-газовоз в Сахалинской области (Фото: Николай Михальченко / ТАСС)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запрос в «Газпром» для разъяснений по вопросу сокращения объемов топлива, которое продается на бирже, сообщила пресс-служба ведомства.

«В период сезонного спроса ФАС России считает такие действия недопустимыми. В связи с этим ведомство направило запрос информации», — говорится в сообщении.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

В ФАС отметили, что «Газпрому» принадлежат Астраханский газоперерабатывающий завод и Сургутский завод по стабилизации конденсата, которые производят бензин и дизель. Информацию по запросу компания должна предоставить в течение десяти дней, до 27 июня 2025 года.

Выручка «Газпрома» в 2024 году выросла на 25%
Бизнес
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

В 2024 году Минэнерго, ФАС и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) разработали проект «дорожной карты» на 2024 и 2025 годы по развитию срочного рынка топлива.

В первой половине 2025 года, согласно карте, были запланированы изменения в регулировании, речь идет в том числе об установлении обязательного норматива продаж топлива на срочном рынке.

Ранее управляющий партнер и член правления частного трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко заявил, что на мелкооптовый рынок приходится 60–70% всего внутреннего рынка топлива, он в три раза больше биржевого.

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