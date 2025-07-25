ФАС возбудила дело против «дочки» «Газпрома» из-за продаж бензина

Ведомство увидело в действиях «Газпром ГНП продажи» признаки нарушения антимонопольного законодательства. Компания сократила объем биржевых продаж бензина, что могло привести к его подорожанию, отметили в ФАС

Фото: Александр Река / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении «Газпром ГНП продажи» (входит в группу лиц ПАО «Газпром») из-за сокращения объемов топлива, которое продается на бирже. Это могло привести к увеличению стоимости бензина, говорится в пресс-релизе ведомства (есть у РБК).

Согласно данным Петербургской биржи, объем реализации автомобильного бензина с принадлежащего «Газпром ГНП продажи» Сургутского завода по стабилизации конденсата снижался с 20 мая по 27 июня. За указанный период объемы АИ-92 на биржевых торгах сократился на 74%, АИ-95 — на 50%.

Кроме того, «Газпром ГНП продажи» закупала автомобильные бензины у других нефтяных компаний, что привело к снижению объемов реализации другим потребителям в рамках биржевых торгов, отметила ФАС. «В период сезонного и повышенного спроса ФАС России считает такие действия недопустимыми и содержащими признаки нарушения антимонопольного законодательства», — указали в ведомстве.

В ФАС подчеркнули, что «Газпром ГНП продажи» должна соблюдать положения закона о защите конкуренции, а также сохранять регулярность и равномерность реализации топлива на биржевых торгах.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

В июне ФАС направила «Газпрому» запрос о причинах снижения продаж топлива на бирже. Помимо Сургутского ЗСК компании принадлежит Астраханский ГПЗ, оба завода производят бензин и дизель. Представить отчетную информацию «Газпром» должен был в срок до 27 июня 2025 года.

В настоящее время нефтяные компании, согласно совместному приказу ФАС и Минэнерго, обязаны продавать на бирже 15% произведенного бензина. Также существуют нормативы по продаже других нефтепродуктов: для дизтоплива — 16%, авиакеросина — 11%, сжиженный углеводородный газ — 7,5%. В июле, как выяснил РБК, вице-премьер Александр Новак поручил ФАС совместно с Минэнерго и Петербургской биржей проработать возможность повышения норматива продаж бензина на бирже до 17% от объема производства.