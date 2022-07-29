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«Коммерсант» узнал о физическом реверсе газа на Украину из Словакии

С 28 июля «Нафтогаз Украины» впервые с марта начал физический реверс газа в страну из Словакии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.

Объем ожидаемых поставок составляет 0,53 млн куб. м в сутки. Ранее Украина прибегала к виртуальному реверсу российского газа из Словакии и Венгрии.

Физический реверс представляет собой реальный поток газа, который перемещается через границы стран; виртуальный позволяет транзитному государству получать газ из общего потока, покупая его у других стран.

Как отмечает газета, из-за сокращения поставок российского газа по трубопроводу «Северный поток» из-за проблем с ремонтом турбин сама Европа получает недостаточно газа, поэтому Украина потеряла возможность использовать виртуальный реверс в необходимых объемах. Из Словакии он прекратился полностью, из Венгрии сократился, уточняет «Ъ».

Самым крупным внешним поставщиком газа для Украины оказалась Польша, оттуда, по данным на 28 июля, физический поток газа составил 2,7 млн куб. м в сутки, а виртуальный реверс прекратился еще в мае, указывает газета.

«Нафтогаз» объявил о дефолте по еврооблигациям
Бизнес
Фото:Andrew Burton / Getty Images

26 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев намерен обратиться к США с просьбой о «газовом ленд-лизе» для прохождения отопительного сезона. Возможность американского ленд-лиза допускал в начале июля и глава «Нафтогаза» Юрий Витренко, который оценивал необходимые Украине запасы газа к зиме в 6 млрд куб. м, а их стоимость — примерно в $8 млрд, передавала Liga.net. Позднее «РБК Украина» со ссылкой на собственные источники сообщил, что «Нафтогаз Украины» попросил у кабмина субсидию в 150 млрд гривен (около $5 млрд) на закупку газа для прохождения отопительного сезона.

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При этом в июле «Нафтогаз» объявил о дефолте по еврооблигациям. Компания указывала, что располагает нужной суммой для выплат, но правительство страны не позволило ей их осуществить.

Теги
Украина поставки газа реверс газа Словакия Нафтогаз Украины
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