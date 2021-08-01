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Экономика ,  
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Как живется в Арктике, где теперь тоже можно получить гектар. Инфографика

С 1 августа в северных районах можно будет получить гектар земли — пока только местным жителям, а с 1 февраля и всем россиянам. РБК приводит несколько социально-экономических показателей — так ли сурова жизнь в российской Арктике
Фото: Илья Тимин / ТАСС
Фото: Илья Тимин / ТАСС

Динамика естественного прироста населения в арктической зоне практически повторяет общероссийские тренды: коэффициент прироста на протяжении последних лет снижался. Похожая картина — по преступности: число выявленных лиц, совершивших преступления, на 100 тыс. человек населения с 2010 года постепенно снижалось, как и по всей России в целом. При этом показатели отдельных регионов могут сильно отличаться как друг от друга, так и от общего тренда.

Данные по благоустройству жилищного фонда также близки к общероссийским показателям, если не считать уровень газификации.

В трендах задолженности по зарплате все же есть расхождение: с 2018 года как число людей, перед которыми есть задолженность, так и денежная сумма по всей России снижались, тогда как в Арктической зоне, по данным Росстата, и тот и другой показатель к 1 января 2021 года оказались значительно выше, чем 1 января 2018-го.

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Идея предоставлять гектары в безвозмездное пользование в северных районах страны появилась у властей летом прошлого года. Ее тогда активно поддержали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский (на тот момент он был врио) и глава Мурманской области Андрей Чибис. Цыбульский, к примеру, отмечал, что такая программа станет дополнительным стимулом для людей оставаться на севере и даст импульс для развития территорий.

К арктической зоне полностью или частично относятся территории девяти субъектов федерации: Мурманской области, НАО, Чукотского АО, ЯНАО, Карелии, Коми, Якутии, Красноярского края и Архангельской области. Получить гектар с 1 августа можно будет в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах и в муниципальных районах Архангельской области, Республики Коми и Карелии. Территории, предназначенные для этой программы, формировались с учетом инфраструктурной составляющей и интересов коренных малочисленных народов, сообщили РБК в пресс-службе полпредства в ДФО. Наибольший выбор участков приходится на Мурманскую область (767 тыс. га) и Карелию (339 тыс. га).

Процедура будет упрощенной: получение земли займет месяц вместо полугода.

Программа «Дальневосточный гектар» стартовала в 2016 году, за это время в ней приняли участие более 94 тыс. человек. С 1 августа она не только расширится на северные районы, но и даст возможность участникам, успешно освоившим землю, взять еще один гектар.

Авторы
Юлия Криган Юлия Криган, Дамир Янаев
При участии
Анастасия Антипова, Анна Балашова, Тимофей Дзядко
дальневосточный гектар арктическая зона Карелия Мурманская область
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