Как живется в Арктике, где теперь тоже можно получить гектар. Инфографика

В трендах задолженности по зарплате все же есть расхождение: с 2018 года как число людей, перед которыми есть задолженность, так и денежная сумма по всей России снижались, тогда как в Арктической зоне, по данным Росстата, и тот и другой показатель к 1 января 2021 года оказались значительно выше, чем 1 января 2018-го.
Идея предоставлять гектары в безвозмездное пользование в северных районах страны появилась у властей летом прошлого года. Ее тогда активно поддержали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский (на тот момент он был врио) и глава Мурманской области Андрей Чибис. Цыбульский, к примеру, отмечал, что такая программа станет дополнительным стимулом для людей оставаться на севере и даст импульс для развития территорий.
К арктической зоне полностью или частично относятся территории девяти субъектов федерации: Мурманской области, НАО, Чукотского АО, ЯНАО, Карелии, Коми, Якутии, Красноярского края и Архангельской области. Получить гектар с 1 августа можно будет в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах и в муниципальных районах Архангельской области, Республики Коми и Карелии. Территории, предназначенные для этой программы, формировались с учетом инфраструктурной составляющей и интересов коренных малочисленных народов, сообщили РБК в пресс-службе полпредства в ДФО. Наибольший выбор участков приходится на Мурманскую область (767 тыс. га) и Карелию (339 тыс. га).
Процедура будет упрощенной: получение земли займет месяц вместо полугода.
Программа «Дальневосточный гектар» стартовала в 2016 году, за это время в ней приняли участие более 94 тыс. человек. С 1 августа она не только расширится на северные районы, но и даст возможность участникам, успешно освоившим землю, взять еще один гектар.
Авторы
Юлия Криган,
Дамир Янаев
При участии
Анастасия Антипова, Анна Балашова, Тимофей Дзядко