Как живется в Арктике, где теперь тоже можно получить гектар. Инфографика

С 1 августа в северных районах можно будет получить гектар земли — пока только местным жителям, а с 1 февраля и всем россиянам. РБК приводит несколько социально-экономических показателей — так ли сурова жизнь в российской Арктике

Фото: Илья Тимин / ТАСС

Динамика естественного прироста населения в арктической зоне практически повторяет общероссийские тренды: коэффициент прироста на протяжении последних лет снижался. Похожая картина — по преступности: число выявленных лиц, совершивших преступления, на 100 тыс. человек населения с 2010 года постепенно снижалось, как и по всей России в целом. При этом показатели отдельных регионов могут сильно отличаться как друг от друга, так и от общего тренда.

Данные по благоустройству жилищного фонда также близки к общероссийским показателям, если не считать уровень газификации.