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Минэкономразвития ответило на сообщения о введении нового налога

Министр Решетников написал, что «в прессу по вине сотрудников департамента регуляторной политики, которые собирают предложения от граждан и общественников, попали необработанные тексты»
Здание Минэкономразвития России в Москве
Здание Минэкономразвития России в Москве (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

«В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», — говорится в сообщении.

Как передает ТАСС, 30 июля на портале нормативных и правовых актов был опубликован документ, подготовленный Минэкономразвития. В нем, как утверждает агентство, содержалось предложение ввести единый оборотный налог в размере 6,2% от выручки взамен четырех основных налогов для реализации принципа равенства налогообложения. В версии документа, доступной на момент публикации текста на портале проектов нормативных актов, такого положения нет. О том, что предложение о налоге содержалось в документе, писал и Telegram-канал «Незыгарь». Он отмечал, что «новый налог должен заменить НДС (ставка 20% к выручке), налог на прибыль (ставка 20% к прибыли), НДФЛ (ставка 13% к фонду оплаты труда), страховые взносы в фонды (ставка 30% к фонду оплаты труда), налог на имущество (не более 2,2% от среднегодовой стоимости имущества)».

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

По версии канала, таким образом правительство хочет добиться равенства в вопросе налоговой нагрузки на предприятия разных отраслей (и на работников этих предприятий).

Отвечая на эту публикацию, в Минэкономразвития сообщили, что проект плана проведения оценки фактического воздействия (ОФВ) нормативно-правовых актов будет пересмотрен.

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Как заявили в Минэкономразвития, предложения в проект плана проведения ОФВ могут поступать от представителей субъектов предпринимательской деятельности, органов местного самоуправления, общественных и других организаций. В данном случае предложение поступило от гражданина и в рамках формальной процедуры должно быть учтено в проекте плана, уточнили в ведомстве.

«Все предложения, включенные в план, являются позицией заявителей и не являются официальной позицией Минэкономразвития России», — заключили в министерстве.

Министр экономического развития Максим Решетников позднее написал в Instagram, что «необработанные тексты» попали в прессу «по вине сотрудников департамента регуляторной политики». Он отметил, что тема введения нового налога не обсуждалась.

https://www.instagram.com/p/CDWIowilv03/?igshid=te9h2aqh9eul

Автор: Михаил Юшков
Теги: Минэкономразвития, налог
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