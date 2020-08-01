Минэкономразвития ответило на сообщения о введении нового налога

Министр Решетников написал, что «в прессу по вине сотрудников департамента регуляторной политики, которые собирают предложения от граждан и общественников, попали необработанные тексты»

Здание Минэкономразвития России в Москве (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

«В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», — говорится в сообщении.

Как передает ТАСС, 30 июля на портале нормативных и правовых актов был опубликован документ, подготовленный Минэкономразвития. В нем, как утверждает агентство, содержалось предложение ввести единый оборотный налог в размере 6,2% от выручки взамен четырех основных налогов для реализации принципа равенства налогообложения. В версии документа, доступной на момент публикации текста на портале проектов нормативных актов, такого положения нет. О том, что предложение о налоге содержалось в документе, писал и Telegram-канал «Незыгарь». Он отмечал, что «новый налог должен заменить НДС (ставка 20% к выручке), налог на прибыль (ставка 20% к прибыли), НДФЛ (ставка 13% к фонду оплаты труда), страховые взносы в фонды (ставка 30% к фонду оплаты труда), налог на имущество (не более 2,2% от среднегодовой стоимости имущества)».

По версии канала, таким образом правительство хочет добиться равенства в вопросе налоговой нагрузки на предприятия разных отраслей (и на работников этих предприятий).