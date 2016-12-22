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Минтранс счел заниженной стоимость самой дорогой трассы России
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Минтранс счел заниженной стоимость самой дорогой трассы России
Экономика, 12:43
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Минтранс счел заниженной стоимость самой дорогой трассы России
По оценке Минтранса, реконструкция автострады Джубга — Сочи обойдется не менее чем в 1,6 трлн руб. Ранее «Ведомости» сообщили, что проект обойдется в 1,2 трлн руб., чего достаточно, чтобы сделать трассу самой дорогой в России
Тоннель автодороги Джубга — Сочи (Фото: Артур Лебедев / ТАСС)

Минтранс назвал «чрезвычайно капиталоемким» и «крайне сложным» с точки зрения реализации проект реконструкции автострады Джубга — Сочи (А-147), о необходимости которой ранее заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По словам главы региона, новая дорога «жизненно необходима» для курортов края.

​Утром в среду, 1 августа, газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщила, что Росавтодор разработал проект реконструкции трассы до Сочи, в рамках которого предлагается построить вместо существующей дороги, идущую в обход населенных пунктов, четырехполосную скоростную автостраду. По данным источников издания, стоимость дороги протяженностью чуть менее 120 км составит 1,2 трлн руб., то есть примерно по 10 млрд руб. за км. По данным «Ведомостей», это рекордно много, новая дорога станет самой дорогой в России.

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​По оценке же Минтранса, новая автострада обойдется даже не в 1,2 трлн руб., а сразу в 1,6 трлн руб. А строительство создаст серьезные помехи движению по существующим автомобильной и железной дорогам, что «существенно осложнит работу всей инфраструктуры одного из ключевых курортных регионов страны», отмечают в министерстве.

«В этой связи Минтранс России считает нецелесообразным реализацию данного проекта в настоящее время», — говорится в заявлении ведомства.

Существующая федеральная трасса А-147 Джубга — Сочи начинается от автодороги М-4 «Дон» и проходит через Туапсе, Лазаревское, Лоо, Сочи до Адлера. Протяженность этой безальтернативной дорожно-транспортной артерии, связывающей европейскую часть России с курортной агломерацией Сочи, составляет чуть более 210 км. Практически на всем протяжении дорога имеет по одной полосе в каждую сторону.

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На некоторых участках на дорогу регулярно сходит сель, отдельные ее участки затапливаются — все это ведет к остановке движения или к введению «реверса». Кроме того, из-за сложности трассы с множеством поворотов и нерегулируемых пешеходных переходов в поселках на ней часто происходят серьезные ДТП.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Минтранс
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