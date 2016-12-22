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Краснодарский губернатор назвал жизненно необходимой дорогу за ₽1,2 трлн
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Краснодарский губернатор назвал жизненно необходимой дорогу за ₽1,2 трлн
Экономика, 10:25
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Краснодарский губернатор назвал жизненно необходимой дорогу за ₽1,2 трлн
Дорога, стоимость которой оценили в 1,2 трлн руб., жизненно необходима для развития региона, заявил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, вопрос реконструкции трассы Джубга — Сочи поднимался уже не раз
Вениамин Кондратьев (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что проект масштабной реконструкции трассы Джубга — Сочи является для региона жизненно необходимым и прибрежные зоны края его давно заслужили. Об этом глава региона сказал РБК Краснодар.

«Вопрос строительства такой дороги мы не раз поднимали на федеральном уровне, и для Краснодарского края очень важно, что сейчас инициатива детально рассматривается. Безусловно, это дорогой проект, но для нашего курортного региона он жизненно необходим, наши прибрежные территории давно заслуживают такую трассу», — рассказал Кондратьев.

СМИ сообщили о планах построить в России дорогу за 1,2 трлн руб.
Экономика


Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников написала, что Росавтодор разработал концепцию развития трассы Джубга — Сочи. По предварительным данным, проект оценивается в 1,2 трлн руб.

«Идея в том, чтобы создать российский Лазурный Берег, дать югу красивую большую автодорогу, чтобы по побережью в кабриолете с ветерком можно было проехать», — описал идею проекта один из федеральных чиновников. При этом он подчеркнул, что проезд по новой дороге будет бесплатным.

Суть масштабной реконструкции заключается в том, чтобы вместо серпантина построить четырехполосную скоростную трассу, которая позволит добраться от Джубги до Сочи всего за час. Предполагается, что длина трассы составит примерно 119,5 км, а расчетная скорость — 120 км/ч.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: дорога , Реконструкция , Сочи
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