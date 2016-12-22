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ПФР объявил о повышении выплат работающим пенсионерам
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ПФР объявил о повышении выплат работающим пенсионерам
Экономика, 12:47
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ПФР объявил о повышении выплат работающим пенсионерам
Работающие пенсионеры продолжают делать отчисления в Пенсионный фонд, поэтому для них предусмотрена ежегодная процедура перерасчета текущих пенсий. В этом году максимальная прибавка составит 235 руб., сообщили в ПФР
Фото: Евгений Леонов / ТАСС

Пенсионный фонд России сделал перерасчет ​страховых пенсий для работавших в 2017 году пенсионеров, благодаря чему пенсии для этой категории повышены с 1 августа, говорится в сообщении ПФР, поступившем в РБК.

Перерасчет коснулся всех работающих пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости или по инвалидности, за которых в 2017 году уплачивались страховые взносы их работодателями.

«Максимальная прибавка в результате перерасчета ограничена тремя пенсионными баллами, рассчитанными по стоимости 2017 года, и составляет 235,74 руб.», — говорится в документе. Всего на нужды перерасчета пенсий в бюджете ПФР на 2018 год заложено 10,7 млрд руб.

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ПФР ежегодно делает перерасчет из-за того, что работающие пенсионеры продолжают получать зарплату, а их работодатели продолжают делать отчисления в Пенсионный фонд. Конкретная сумма для каждого работающего пенсионера рассчитывается индивидуально, так как она зависит от размера его зарплаты. Для неработающих пенсионеров ежегодно производится индексация пенсий, которая не предусмотрена для тех, кто продолжает работать, несмотря на достижение пенсионного возраста.

В прошлом году перерасчет для работающих пенсионеров также был проведен в августе, а средний размер прибавки тогда составил 169 руб.

В июле 2018 года вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство пересматривает порядок индексации пенсий для неработающих пенсионеров. По ее словам, правительство договорилось о том, что индексация пенсий будет проводиться один раз в год, 1 января (сейчас — два раза в год, с 1 февраля — на уровень инфляции и с 1 апреля — исходя из средств бюджета ПФР).

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Новый подход к индексации пенсий будет предложен Госдуме в виде поправок к обсуждаемому сейчас законопроекту о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, предложенного правительством в середине июня. Первое чтение в Госдуме законопроект прошел 19 июля, второе ожидается осенью. ​

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Повышение будет проходить постепенно и затронет мужчин 1959 года рождения и младше, а также женщин 1964 года рождения и младше. Пенсионная реформа, по расчетам властей, позволит увеличивать пенсии в среднем на 1 тыс. руб. в год. В 2019 году, по оценкам правительства, средний размер пенсии неработающих пенсионеров составит 15,4 тыс. руб., а к 2024 году он достигнет 20 тыс. руб.

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Авторы: Наталья Демченко, Юлия Старостина.
Теги: ПФР , пенсии
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