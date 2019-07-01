Moody's заявило о снижении финансовой автономии регионов

Федеральный центр закручивает гайки в финансовых отношениях с регионами. Ужесточение контроля за бюджетами регионов ограничит их финансовую автономию, но в то же время снизит риски бюджетных дисбалансов, следует из обзора Moody's

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Федеральное правительство вводит все новые и новые меры по недопущению наращивания бюджетных расходов в регионах, бюджетных дефицитов и заимствований. Это ограничивает финансовую автономию многих субъектов, но в то же время снижает риски, связанные с рефинансированием их долгов, и повышает предсказуемость их бюджетной политики, говорится в новом обзоре Moody's Investors Service о бюджетах российских регионов (есть у РБК).

Многие регионы уже формируют свои бюджеты консервативно — например, закладывают в первоначальные прогнозы меньшие доходы, чем получается на самом деле. Субъекты проявляют осторожность на фоне «геополитической неопределенности и подавленных экономических прогнозов», а также в ожидании роста расходов на национальные проекты президента Владимира Путина.

Новый цикл расходов

В рамках предыдущего президентского срока Путина регионам пришлось существенно увеличить расходы на исполнение майских указов 2012 года в части повышения зарплат бюджетников. На этот раз нацпроекты потребуют от регионов в общей сложности более 5 трлн руб. (40% годового объема их совокупных бюджетов), главным образом на модернизацию дорог и инфраструктуры до 2024 года. «Основываясь на предыдущем опыте, регионы теперь склонны планировать консервативно в преддверии этих потенциальных увеличений расходов, особенно на фоне стагнации или даже сокращения местных экономик», — говорится в обзоре.

В апреле Путин установил систему KPI для региональных властей для оценки достижения национальных целей. Они включают 15 показателей: уровень доверия власти, количество высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе, численность малых и средних предприятий, уровень реальной зарплаты в регионе, уровень бедности и т.д. С 2020 года прогресс регионов будет оцениваться по этим KPI. Но федеральное правительство также хочет лишить регионы стимула попытаться достичь этих KPI за счет увеличения бюджетных расходов и привлечения новых займов. С этой целью правительство внесло поправки в Бюджетный кодекс, которые ограничат уровни задолженности субъектов.