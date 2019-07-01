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Moody's заявило о снижении финансовой автономии регионов
Федеральный центр закручивает гайки в финансовых отношениях с регионами. Ужесточение контроля за бюджетами регионов ограничит их финансовую автономию, но в то же время снизит риски бюджетных дисбалансов, следует из обзора Moody's
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Федеральное правительство вводит все новые и новые меры по недопущению наращивания бюджетных расходов в регионах, бюджетных дефицитов и заимствований. Это ограничивает финансовую автономию многих субъектов, но в то же время снижает риски, связанные с рефинансированием их долгов, и повышает предсказуемость их бюджетной политики, говорится в новом обзоре Moody's Investors Service о бюджетах российских регионов (есть у РБК).

Многие регионы уже формируют свои бюджеты консервативно — например, закладывают в первоначальные прогнозы меньшие доходы, чем получается на самом деле. Субъекты проявляют осторожность на фоне «геополитической неопределенности и подавленных экономических прогнозов», а также в ожидании роста расходов на национальные проекты президента Владимира Путина.

Новый цикл расходов

В рамках предыдущего президентского срока Путина регионам пришлось существенно увеличить расходы на исполнение майских указов 2012 года в части повышения зарплат бюджетников. На этот раз нацпроекты потребуют от регионов в общей сложности более 5 трлн руб. (40% годового объема их совокупных бюджетов), главным образом на модернизацию дорог и инфраструктуры до 2024 года. «Основываясь на предыдущем опыте, регионы теперь склонны планировать консервативно в преддверии этих потенциальных увеличений расходов, особенно на фоне стагнации или даже сокращения местных экономик», — говорится в обзоре.

В апреле Путин установил систему KPI для региональных властей для оценки достижения национальных целей. Они включают 15 показателей: уровень доверия власти, количество высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе, численность малых и средних предприятий, уровень реальной зарплаты в регионе, уровень бедности и т.д. С 2020 года прогресс регионов будет оцениваться по этим KPI. Но федеральное правительство также хочет лишить регионы стимула попытаться достичь этих KPI за счет увеличения бюджетных расходов и привлечения новых займов. С этой целью правительство внесло поправки в Бюджетный кодекс, которые ограничат уровни задолженности субъектов.

  • Регионы будут подразделяться на группы риска: с высоким, средним или низким уровнем долговой устойчивости.
  • Субъекты с низким уровнем долговой устойчивости смогут занимать только на рефинансирование существующего долга — без увеличения долговой нагрузки.
  • Они должны будут координировать заимствования с Минфином, а также утверждать и реализовывать согласованный с Минфином план восстановления платежеспособности.
  • Субъекты с высоким уровнем долговой устойчивости смогут увеличивать долг, но так, чтобы расходы на обслуживание долга не превышали 20% суммы собственных доходов и дотаций из федерального бюджета.
  • Кроме того, уже существует неформальный лимит по дороговизне региональных заимствований — доходность ОФЗ плюс 100 базисных пунктов, отмечает Moody's.

Отстающие регионы

По мнению Moody's, федеральный центр не просто следит за бюджетной политикой регионов, но и принимает на основе этого кадровые решения. В 55 из 85 российских регионов с конца 2016 года сменились руководители, и «это было направлено на то, чтобы уменьшить количество региональных администраций, которые не были эффективны в обеспечении экономического роста и улучшении качества жизни без систематического наращивания расходов».

Несколько российских регионов все же остаются в рисковой зоне с точки зрения региональных финансов, отмечает агентство. Это регионы с высокой долговой нагрузкой, слабым экономическим ростом и большой зависимостью от федеральных трансфертов.

Например, в Мордовии общий долг превышает 200% собственных доходов. «Это практически не позволяет региону понизить долг и снизить риски рефинансирования без финансовой помощи со стороны федерального центра», — пишет Moody's. Отношение долга к собственным доходам в других закредитованных регионах — в Костромской, Орловской, Псковской, Смоленской областях и Республике Хакасия — составляет 80–100%. Однако первый замминистра финансов Леонид Горнин говорил в интервью ТАСС в прошлом месяце, что «сейчас всего два субъекта РФ имеют долговую нагрузку больше 100% относительно собственных доходов». «Уверен, что к концу года останется только один субъект с таким уровнем долга», — сказал он.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: регионы, Moody's, бюджет
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