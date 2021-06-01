Сахалин вышел на первое место по «экономическому здоровью» регионов

Сахалин по итогам пандемийного 2020 года обогнал Москву в рейтинге «экономического здоровья» регионов по версии рейтингового агентства «Эксперт РА». Москва опустилась на третье место, на втором еще один сырьевой регион — ХМАО

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Сахалинская область стала самым экономически здоровым регионом России по итогам 2020 года, следует из ежегодного исследования рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК). Самыми экономически состоятельными авторы рейтинга считают регионы с сырьевой рентой и высоким уровнем ресурсной базы, чей валовой региональный продукт (ВРП) на 50% и более формируется добывающими отраслями.

К ним относятся и лидер рейтинга — Сахалинская область, а также Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО, Якутия, Тюменская область, Магаданская область. В топ-10 наиболее стабильных регионов также вошли лидеры по уровню ВРП и качеству жизни — Москва, Санкт-Петербург и Московская область, которые привлекают большое количество инвестиций и трудовых ресурсов. Москва занимала первое место в рейтинге «Эксперт РА» за 2019 год.