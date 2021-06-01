Сахалин вышел на первое место по «экономическому здоровью» регионов

Как коронавирус повлиял на благосостояние регионов
Интегральный рейтинг «Эксперт РА» показал, что дифференциация регионов по экономическому здоровью на фоне пандемии увеличилась, хоть и незначительно. Это сходится с одним из выводов исследования рейтингового агентства НКР по рейтингу качества жизни в регионах (использовалась другая методология): в пандемию бедные территории беднели быстрее, чем обеспеченные. Отрицательная динамика показателей сложилась в подавляющем большинстве регионов, за исключением семи, указывает «Эксперт РА».
«Пропасть между значениями ключевых метрик (благосостояние население, состояние бизнеса и консолидированного бюджета) регионов с высоким и низким текущими уровнями развития сохраняется», — констатируют авторы рейтинга.
В частности, уровень экономического здоровья населения снизился по всей России, кроме Калмыкии, Ингушетии, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Ленинградской области, где росли реальные доходы населения. Регионы-лидеры по экономическому здоровью населения — это столичные и условно столичные регионы с высокой численностью населения, а также регионы с большой долей сырьевого сектора. Среди них Сахалинская область, Ненецкий АО, Санкт-Петербург, Магаданская область, Московская область, Ханты-Мансийский АО, Москва.
В регионах с развитой сырьевой промышленностью выше покупательная способность среднедушевых доходов населения, оборот розничной торговли на душу населения превышает 225 тыс. руб., а среднегодовой уровень безработицы ниже по сравнению с другими регионами, отмечает «Эксперт РА».
Экономическое здоровье регионального бизнеса, как оно измеряется в исследовании, в 27 субъектах имело положительную динамику. В половине регионов увеличился ввод жилья, в 34 субъектах вырос объем инвестиций. В то же время в 61 регионе так называемые налоги на совокупный доход (включая платежи предпринимателей на упрощенной системе налогообложения) сократились из-за потерь малого и среднего бизнеса. Здоровье региональных бюджетов пострадало гораздо меньше экономического здоровья населения и бизнеса — благодаря федеральной поддержке (в частности, в полтора раза увеличились трансферты).
Сахалин в других рейтингах
Похожие исследования экономического благополучия регионов составляют и другие рейтинговые агентства и аналитические организации. Верхние позиции традиционно занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, однако другие позиции разнятся. Так, в рейтинге социально-экономического положения регионов от Фонда развития гражданского общества за 2020 год Сахалинская область находится только на 24-м месте среди 25 регионов с самым благополучным экономическим положением. В рейтинге лучших регионов для жизни от НКР Сахалин находится на 40-м месте, а среди лидеров Белгородская область, Воронежская область, Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область.
Соавтор индекса экономического здоровья Гульназ Галиева из «Эксперт РА» отмечает, что место региона в рейтинге зависит от выбора показателей, которые составители посчитают наиболее значимыми. Результаты оценки могут различаться, но основаны на объективных официальных данных. «И Сахалин, и Москва относятся к категории наиболее благополучных регионов. Экономическое состояние Сахалина и Москвы разнится только по нескольким показателям», — утверждает Галиева.
Лидерство Сахалина в рейтинге «Эксперт РА» может быть связано и с качеством использованных официальных данных. Профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич, в частности, считает ненадежными данные о покупательной способности среднедушевых денежных доходов и обороте розничной торговли на душу населения за пандемийный 2020 год. Нельзя воспринимать всерьез, по ее мнению, и такие показатели изменений региональной экономики, как динамика реальных денежных доходов населения и динамика объема платных услуг населению. Отдельно эксперт выделила неадекватные скачки динамики вследствие «эффекта базы» для показателей ввода жилья, инвестиций в основной капитал, прироста платежей по налогу на прибыль или совокупного дохода бюджета региона.