Bloomberg узнал о конце «золотого века» сланцевой нефти в США

«Золотой век» добычи сланцевой нефти в США миновал. Такой позиции придерживаются министры государств-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в организации.

Министры стран-членов ОПЕК считают, что в 2020 году показатели роста добычи сланцевой нефти в США замедлятся в сравнении с предыдущим периодом. По данным Bloomberg, с этим мнением согласны и нефтяные трейдеры. Вместе с тем, как отмечает автор публикации, хотя независимые компании, занимающиеся добычей сланцевой нефти, заявляют о сокращении своих расходов, вполне возможно, что крупные игроки продолжат вкладывать в разработку сланцевых месторождений и будут наращивать добычу в Техасе, а также Нью-Мехико.

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