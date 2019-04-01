Минфин скорректировал долгосрочный прогноз по курсу рубля

Впрочем, номинальное снижение рубля, как пишет в прогнозе Минфин, «во многом будет обусловлено инфляционным дифференциалом» — разницей в темпах роста цен в России и США. Реальный эффективный обменный курс рубля, который учитывает изменение курсов валют стран — основных торговых партнеров России, будет относительно стабильным, считает министерство.
«Влияние цен на нефть [в модели курсообразования Минфина] снижено до одной трети того влияния, которое раньше было, до введения бюджетного правила. Второй момент, если абстрагироваться от нефти: реальный курс [валюты], как и в любой стране, зависит от дифференциала производительности труда, в данном случае между Россией и США. Так как мы ожидаем постепенного ускорения роста производительности в России до 3–3,5% при сохранении потенциального роста в США на уровне 1,5%, то реальный рост [курс рубля] должен составлять порядка 1,5%. Но в номинале, естественно, он компенсируется дифференциалом инфляции, примерно один к одному», — сказал на брифинге заместитель министра финансов Владимир Колычев.
В 2018 году рубль ослабел на 7,3%: если в 2017 году средний курс составил 58,3 руб. за доллар, то в 2018-м — 62,9 руб. Основными причинами ослабления стали новые санкции США в апреле прошлого года и угроза их расширения, возникшая в августе. Снижение цен на нефть, произошедшее в конце года, не привело к обрушению рубля благодаря действию бюджетного правила, в соответствии с которым все сверхдоходы от продажи нефти дороже $40 не идут на расходы, а поступают в Фонд национального благосостояния.
Минфин в прогнозе пишет, что нынешняя макроэкономическая конструкция «будет благоприятствовать дальнейшему снижению зависимости внутренних экономических условий от колебаний цен на нефть и снижению равновесного уровня реальных процентных ставок в экономике».
При этом на новости о санкциях рубль по-прежнему реагирует остро. В пятницу, 29 марта, агентство Bloomberg сообщило, что Госдеп и Минфин США ожидают одобрения Белого дома на введение нового пакета санкций против России, связанного с отравлением в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Это привело к резкому укреплению доллара — примерно на 70 копеек, до 65,74 руб. на пике. Однако затем динамика российской валюты нормализовалась: в понедельник доллар торгуется вокруг 65,5 руб.