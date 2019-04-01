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Экономика ,  
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Минфин скорректировал долгосрочный прогноз по курсу рубля
Доллар в ближайшие 18 лет будет стоить от 65 до 74 руб., оценил Минфин в долгосрочном бюджетном прогнозе
Фото: Владислав Шатило / РБК

Правительство утвердило подготовленный Минфином бюджетный прогноз на период до 2036 года. Министерство ожидает, что номинальный курс рубля будет снижаться:

  • в базовом сценарии в 2019–2024 годах доллар будет стоить в среднем 65,1 руб.;
  • в 2025–2030 годах — 70,7 руб.;
  • в 2030–2035 годах — 74,1 руб.

В консервативном прогнозе, который предусматривает более медленный рост мировой экономики и, как следствие, более низкие цены на нефть, рубль в номинальном выражении будет слабее.

  • Курс доллара в 2019–2024 годах составит 67,9 руб.;
  • в 2025–2030 годах — 71,5 руб.;
  • в 2030–2035 годах — те же 74,1 руб., что и в базовом сценарии.

В проекте долгосрочного прогноза, который Минфин опубликовал осенью прошлого года, министерство ожидало схожей динамики: 66,4 руб. за доллар, 71,1 руб. и 73,9 руб. в каждый из следующих трех шестилетних периодов, соответственно. Речь шла о базовом сценарии, консервативный прогноз Минфин тогда не представлял.

Впрочем, номинальное снижение рубля, как пишет в прогнозе Минфин, «во многом будет обусловлено инфляционным дифференциалом» — разницей в темпах роста цен в России и США. Реальный эффективный обменный курс рубля, который учитывает изменение курсов валют стран — основных торговых партнеров России, будет относительно стабильным, считает министерство.

«Влияние цен на нефть [в модели курсообразования Минфина] снижено до одной трети того влияния, которое раньше было, до введения бюджетного правила. Второй момент, если абстрагироваться от нефти: реальный курс [валюты], как и в любой стране, зависит от дифференциала производительности труда, в данном случае между Россией и США. Так как мы ожидаем постепенного ускорения роста производительности в России до 3–3,5% при сохранении потенциального роста в США на уровне 1,5%, то реальный рост [курс рубля] должен составлять порядка 1,5%. Но в номинале, естественно, он компенсируется дифференциалом инфляции, примерно один к одному», — сказал на брифинге заместитель министра финансов Владимир Колычев.

В 2018 году рубль ослабел на 7,3%: если в 2017 году средний курс составил 58,3 руб. за доллар, то в 2018-м — 62,9 руб. Основными причинами ослабления стали новые санкции США в апреле прошлого года и угроза их расширения, возникшая в августе. Снижение цен на нефть, произошедшее в конце года, не привело к обрушению рубля благодаря действию бюджетного правила, в соответствии с которым все сверхдоходы от продажи нефти дороже $40 не идут на расходы, а поступают в Фонд национального благосостояния.

Минфин в прогнозе пишет, что нынешняя макроэкономическая конструкция «будет благоприятствовать дальнейшему снижению зависимости внутренних экономических условий от колебаний цен на нефть и снижению равновесного уровня реальных процентных ставок в экономике».

При этом на новости о санкциях рубль по-прежнему реагирует остро. В пятницу, 29 марта, агентство Bloomberg сообщило, что Госдеп и Минфин США ожидают одобрения Белого дома на введение нового пакета санкций против России, связанного с отравлением в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Это привело к резкому укреплению доллара — примерно на 70 копеек, до 65,74 руб. на пике. Однако затем динамика российской валюты нормализовалась: в понедельник доллар торгуется вокруг 65,5 руб.

Автор: Антон Фейнберг
При участии: Иван Ткачёв
Теги: Минфин, курс рубля
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