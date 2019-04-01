Минфин скорректировал долгосрочный прогноз по курсу рубля

Доллар в ближайшие 18 лет будет стоить от 65 до 74 руб., оценил Минфин в долгосрочном бюджетном прогнозе

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Правительство утвердило подготовленный Минфином бюджетный прогноз на период до 2036 года. Министерство ожидает, что номинальный курс рубля будет снижаться:

в базовом сценарии в 2019–2024 годах доллар будет стоить в среднем 65,1 руб.;

в 2025–2030 годах — 70,7 руб.;

в 2030–2035 годах — 74,1 руб.

В консервативном прогнозе, который предусматривает более медленный рост мировой экономики и, как следствие, более низкие цены на нефть, рубль в номинальном выражении будет слабее.

Курс доллара в 2019–2024 годах составит 67,9 руб.;

в 2025–2030 годах — 71,5 руб.;

в 2030–2035 годах — те же 74,1 руб., что и в базовом сценарии.

В проекте долгосрочного прогноза, который Минфин опубликовал осенью прошлого года, министерство ожидало схожей динамики: 66,4 руб. за доллар, 71,1 руб. и 73,9 руб. в каждый из следующих трех шестилетних периодов, соответственно. Речь шла о базовом сценарии, консервативный прогноз Минфин тогда не представлял.