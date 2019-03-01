КС запретил наказывать за недоплату налога из-за ошибки в кадастре

Конституционный суд предписал пересмотреть решения о взыскании пени и доначислении налога с компании, уплатившей земельный налог в соответствии с ошибочно указанной в кадастре стоимостью принадлежащих ей участков

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Ошибочные действия или бездействие государственных и муниципальных органов, в результате которых в ​Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) оказалась внесена заниженная кадастровая стоимость земельных участков, не могут служить основанием для взыскании пени с компаний —плательщиков земельного налога, добросовестно внесших его в соответствии с информацией из ЕГРН. Недопустимо также производить доначисление таким налогоплательщикам недоимки, следует из постановления Конституционного суда России (КС).

​Поводом для принятия этого решения стало рассмотрение КС жалобы ООО «Парус», уплатившего за 2015 год земельный налог в размере около 112 тыс., исходя из указанной в ЕГРН стоимости принадлежащих ему земельных участков примерно в 7,5 млн руб. Однако в 2017 году налоговики, со ссылкой на то, что власти Тамбовской области еще в 2014 году определили стоимость участков в ​41,7 млн руб., доначислили «Парусу» в качестве налога еще 513,6 тыс. руб., а также постановили взыскать с компании пеню почти в 104 тыс. руб. Информация о решении тамбовской администрации также направлялась в ЕГРН, однако указана в кадастре в качестве актуальной не была.

​«Парус» пытался оспорить решение налоговой службы, однако суды всех уровней, вплоть до Верховного, поддержать компанию отказались. КС счел такой подход неверным. В постановлении суда подчеркивается, что в соответствии с законом (п. 3 ст. 391 Налогового кодекса) компании —плательщики земельного налога рассчитывают подлежащую уплате сумму самостоятельно, исходя из данных ЕГРН.

«Исходя из нормативного содержания принципа правового государства и конституционного принципа добросовестности, налогоплательщик не должен нести бремя неблагоприятных налоговых последствий, вызванных... ненадлежащим применением норм государственными и муниципальными органами», — говорится в постановлении КС.