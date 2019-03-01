КС запретил наказывать за недоплату налога из-за ошибки в кадастре

Ошибочные действия или бездействие государственных и муниципальных органов, в результате которых в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) оказалась внесена заниженная кадастровая стоимость земельных участков, не могут служить основанием для взыскании пени с компаний —плательщиков земельного налога, добросовестно внесших его в соответствии с информацией из ЕГРН. Недопустимо также производить доначисление таким налогоплательщикам недоимки, следует из постановления Конституционного суда России (КС).
Поводом для принятия этого решения стало рассмотрение КС жалобы ООО «Парус», уплатившего за 2015 год земельный налог в размере около 112 тыс., исходя из указанной в ЕГРН стоимости принадлежащих ему земельных участков примерно в 7,5 млн руб. Однако в 2017 году налоговики, со ссылкой на то, что власти Тамбовской области еще в 2014 году определили стоимость участков в 41,7 млн руб., доначислили «Парусу» в качестве налога еще 513,6 тыс. руб., а также постановили взыскать с компании пеню почти в 104 тыс. руб. Информация о решении тамбовской администрации также направлялась в ЕГРН, однако указана в кадастре в качестве актуальной не была.
«Парус» пытался оспорить решение налоговой службы, однако суды всех уровней, вплоть до Верховного, поддержать компанию отказались. КС счел такой подход неверным. В постановлении суда подчеркивается, что в соответствии с законом (п. 3 ст. 391 Налогового кодекса) компании —плательщики земельного налога рассчитывают подлежащую уплате сумму самостоятельно, исходя из данных ЕГРН.
«Исходя из нормативного содержания принципа правового государства и конституционного принципа добросовестности, налогоплательщик не должен нести бремя неблагоприятных налоговых последствий, вызванных... ненадлежащим применением норм государственными и муниципальными органами», — говорится в постановлении КС.