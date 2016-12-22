О чем Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию

В этот раз выступление президента длилось 1 час 57 минут.
Мы обязательно подготовим для вас анализ всего, что было сказано.
Спасибо, что были с нами!
Завершается послание словами Путина о том, что нас скоро ждут «наши общие победы» и гимном России.
«Отмечу, в нашей военной доктрине Россия оставляет за собой право использовать ядерное оружие в ответ на агрессию».
После почти получасовой демонстрации нашей военной мощи Путин предлагает «сесть за стол переговоров».
Судя по дальнейшему тону послания, мы уверенно движемся к его окончанию.
«Надеюсь, все, что было сказано сегодня, отрезвит любого потенциального агрессора». Далее президент добавляет, что «мы никому не угрожаем».
Следующее видео демонстрирует очередную военную разработку — ракетный комплекс стратегического назначения «Авангард», который «как огненный шар» способен поражать цели из космоса.
Путин предупреждает, что все это есть в наличии и хорошо работает.
«Нас никто не слушал. С нами никто по существу не хотел разговаривать. Послушайте сейчас».
Аудитория аплодирует стоя.
На экранах демонстрация авиационного ракетного комплекса «Кинжал».
«Но и это еще не все».
Новое видео демонстрирует испытания новейших крылатых ядерно-энергетических установок с неограниченной дальностью. «Ничего подобного в мире ни у кого пока нет. Когда-нибудь появится, но за это время наши ребята что-нибудь придумают».
На графике ракета завершает свой путь, огибая Южную Америку, и летит обратно в Тихий океан. Затемнение. Аудитория аплодирует.
В ответ на все эти американские усилия в России разрабатываются системы противоракетной обороны. «Разрабатывается ракетный комплекс «Сармат», который придет на смену «Воеводе». Возможности ракеты «Сармат» намного больше», — говорит Путин. Всю мощь нового комплекса демонстрирует специально подготовленное видео. Оператор «Первого канала» показывает улыбающуюся Валентину Терешкову.
«Сделан качественный рывок в авиации, численность военнослужащих по контракту возросла, ликвидирована многолетняя очередь на постоянное жилье, срок его ожидания сокращен в шесть раз».
Переходим к новейшим системам ПРО, которые, по словам Путина, создаются в ответ на развертывания систем США. Далее — экскурс в историю. «Мы долго уговаривали американцев не нарушать договор по ПРО. Предлагали наладить совместную работу в этой области. В какой-то момент мне показалось, что компромисс будет найден, но нет. Все наши предложения были отклонены».
Далее — долгий рассказ о том, как после развала СССР устаревала наша техника, Россия была вся в долгах, социальную сферу содержать было невозможно. «У наших партнеров сложилось мнение, что восстановление в обозримом будущем невозможно. А если это так, то считаться с Россией не нужно. Такую логику можно понять. Мы сами в этом виноваты».