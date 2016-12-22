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О чем Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию
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Политика, 01 мар, 11:30
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О чем Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию
1 марта президент Владимир Путин в 14-й раз обратился с традиционным ежегодным посланием к Федеральному собранию. Выступление главы государства на этот раз вопреки традиции прошло в Большом Манеже. Его внушительная часть была посвящена обеспечению безопасности и демонстрации военной мощи нашей страны.
Фото: Олег Яковлев / РБК
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
01.03 13:57

В этот раз выступление президента длилось 1 час 57 минут.

Мы обязательно подготовим для вас анализ всего, что было сказано.

Спасибо, что были с нами!

01.03 13:57

Завершается послание словами Путина о том, что нас скоро ждут «наши общие победы» и гимном России.

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

01.03 13:53
«Даже если наши позиции не совпадают, мы остаемся партнерами», — говорит Путин, имея в виду и ООН, и ЕС, и ЕАЭС.
01.03 13:52

«Отмечу, в нашей военной доктрине Россия оставляет за собой право использовать ядерное оружие в ответ на агрессию».

После почти получасовой демонстрации нашей военной мощи Путин предлагает «сесть за стол переговоров».

01.03 13:46

Судя по дальнейшему тону послания, мы уверенно движемся к его окончанию.

«Надеюсь, все, что было сказано сегодня, отрезвит любого потенциального агрессора». Далее президент добавляет, что «мы никому не угрожаем».

01.03 13:45
Тех, кто все это разработал, Путин благодарит «от имени всего народа». Кроме благодарностей обещает им награды.
01.03 13:42
Путин рассказывает о боевых лазерных комплексах и демонстрирует очередное видео. Говорит, что есть и еще разработки, но пока их не покажет.
01.03 13:39

Следующее видео демонстрирует очередную военную разработку — ракетный комплекс стратегического назначения «Авангард», который «как огненный шар» способен поражать цели из космоса.

Путин предупреждает, что все это есть в наличии и хорошо работает.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

01.03 13:38

«Нас никто не слушал. С нами никто по существу не хотел разговаривать. Послушайте сейчас».

Аудитория аплодирует стоя.

01.03 13:36
Напоминаю, что послание Путин начинал темой необходимости технологического прорыва. Как минимум в военной сфере этот прорыв достигнут.
01.03 13:33

На экранах демонстрация авиационного ракетного комплекса «Кинжал».

«Но и это еще не все».

01.03 13:32
«Обладание таким оружием дает преимущество в сфере любой военной борьбы».
01.03 13:29
Следующее видеомоделирование — подводный беспилотник с ядерным зарядом, который поражает авианосец, а затем береговую линию.
01.03 13:26

Новое видео демонстрирует испытания новейших крылатых ядерно-энергетических установок с неограниченной дальностью. «Ничего подобного в мире ни у кого пока нет. Когда-нибудь появится, но за это время наши ребята что-нибудь придумают».

На графике ракета завершает свой путь, огибая Южную Америку, и летит обратно в Тихий океан. Затемнение. Аудитория аплодирует.

Фото: Администрация Президента России

01.03 13:25
О вопросах безопасности Владимир Путин говорит уже 15 минут — дольше, чем по всем предыдущим темам.
01.03 13:21

В ответ на все эти американские усилия в России разрабатываются системы противоракетной обороны. «Разрабатывается ракетный комплекс «Сармат», который придет на смену «Воеводе». Возможности ракеты «Сармат» намного больше», — говорит Путин. Всю мощь нового комплекса демонстрирует специально подготовленное видео. Оператор «Первого канала» показывает улыбающуюся Валентину Терешкову.

Гости послания Владимира Путина Федеральному собранию Еще 9 фото
Фотогалерея

01.03 13:19
Резюмируя: вокруг России развернуты системы ПРО США. «Ничего здесь не преувеличиваю».
01.03 13:13

«Сделан качественный рывок в авиации, численность военнослужащих по контракту возросла, ликвидирована многолетняя очередь на постоянное жилье, срок его ожидания сокращен в шесть раз».

Переходим к новейшим системам ПРО, которые, по словам Путина, создаются в ответ на развертывания систем США. Далее — экскурс в историю. «Мы долго уговаривали американцев не нарушать договор по ПРО. Предлагали наладить совместную работу в этой области. В какой-то момент мне показалось, что компромисс будет найден, но нет. Все наши предложения были отклонены».

Далее — долгий рассказ о том, как после развала СССР устаревала наша техника, Россия была вся в долгах, социальную сферу содержать было невозможно. «У наших партнеров сложилось мнение, что восстановление в обозримом будущем невозможно. А если это так, то считаться с Россией не нужно. Такую логику можно понять. Мы сами в этом виноваты».

«Армата» и «Смерч»: какое оружие получит российская армия Еще 3 фото
Фотогалерея

01.03 13:11
Переходим к вопросам безопасности, а точнее к успехам российской операции в Сирии, которых удалось достичь благодаря новой технике.
01.03 13:08
«Я хочу подчеркнуть: для тех, кто готов честно работать, проявить себя и достичь успехов, Россия всегда будет страной возможностей».
Теги: Владимир Путин , послание Федеральному собранию
Автор: Юлия Сапронова.
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