Минстрой назвал стоимость нового проекта в сфере ЖКХ

Ирек Файзуллин (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Реализация федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» потребует от федеральной казны 4,5 трлн руб. до 2030 года, сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

«Этот масштабный проект позволит консолидировать все меры поддержки в единой программе, что позволит к 2030 году улучшить качество услуг для 20 млн жителей страны. <...> Общий объем финансирования из всех источников — 4,5 трлн руб.», — сказал Файзуллин во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Всего, по словам Файзуллина, до 2030 года планируется завершить 2 тыс. объектов. Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации, уточнил министр.

На том же совещании Путин рассказал о критериях к новым нацпроектам. Он подчеркнул, что «все должно быть посвящено реальному результату» и документы не должны «расходиться с реалиями жизни».