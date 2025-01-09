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Общество ,  
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Минстрой назвал стоимость нового проекта в сфере ЖКХ

Файзуллин: новый проект в сфере ЖКХ обойдется Минстрою в ₽4,5 трлн
Ирек Файзуллин
Ирек Файзуллин (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Реализация федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» потребует от федеральной казны 4,5 трлн руб. до 2030 года, сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

«Этот масштабный проект позволит консолидировать все меры поддержки в единой программе, что позволит к 2030 году улучшить качество услуг для 20 млн жителей страны. <...> Общий объем финансирования из всех источников — 4,5 трлн руб.», — сказал Файзуллин во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Всего, по словам Файзуллина, до 2030 года планируется завершить 2 тыс. объектов. Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации, уточнил министр.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

На том же совещании Путин рассказал о критериях к новым нацпроектам. Он подчеркнул, что «все должно быть посвящено реальному результату» и документы не должны «расходиться с реалиями жизни».

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политик, президент России
7 октября 1952 года
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