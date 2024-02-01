Институт Гайдара закрыл лабораторию ведущихся с 1992 года опросов бизнеса

Лаборатория конъюнктурных опросов Института Гайдара, проводившая опросы промышленных предприятий с 1992 года, ликвидирована, а ее персонал уволен. Об этом сообщил глава лаборатории Сергей Цухло

Сергей Цухло (Фото: Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара)

Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара (ИЭП) больше не будет проводить и публиковать опросы бизнеса, которые осуществляла входившая в его состав лаборатория конъюнктурных опросов. Сама лаборатория ликвидирована, сообщил ее заведующий Сергей Цухло.

«Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара прекращает проведение ежемесячных конъюнктурных опросов предприятий в связи с ликвидацией Лаборатории конъюнктурных опросов и увольнением ее персонала. С 1 февраля 2024 года я не являюсь сотрудником ИЭП», — написал Цухло в электронном письме, адресованном пользователям опросов.

В пресс-службе ИЭП подтвердили информацию, но причины ликвидации лаборатории не назвали. «Это является внутренним делом Института Гайдара и обсуждению не подлежит», — отметили там.

По словам Цухло, следующий, 381-й опрос он планирует провести в обычном режиме, но уже под брендом другой организации. «Принципиальная договоренность об этом достигнута, и анкета февральского опроса 2024 года готова», — указал он.

Лаборатория проводила конъюнктурные опросы более 1 тыс. промышленных предприятий в России с 1992 года. Вопросы анкеты, на которые отвечали руководители компаний, касаются загрузки мощностей, обеспеченности кадрами, инвестиций, спроса на продукцию, ограничений промышленного роста. Результаты формировали динамику индекса оптимизма, а также индекса прогнозов в промышленности. Особенность методики конъюнктурных опросов, придуманных в Германии в середине 1990-х годов, в том, что они измеряют изменения основных показателей промышленных предприятий по ответам их руководителей напрямую, без «посредничества» органов государственной статистики.

За 380 месяцев деятельности лаборатории получены самые длинные ряды результатов конъюнктурных опросов по российской промышленности, основанные на европейской гармонизированной программе, отметил Цухло в письме. До февраля 2022 года результаты опросов включались в базу сопоставимых данных опросов ОЭСР, где содержатся результаты аналогичных исследований по 46 странам.

Опросы лаборатории фиксировали динамику разных показателей состояния промышленности. В частности, в 2023 году ответы предприятий регистрировали острую нехватку кадров, которая в апреле достигла рекордного уровня. По итогам января уровень дефицита сотрудников в промышленности установил новый исторический рекорд, писал РБК со ссылкой на ежеквартальный индекс прогнозов от Цухло.

В последнем обзоре от 1 февраля — бюллетене конъюнктурных опросов № 380, присланном Цухло, — перечислены способы, которыми предприятия планируют бороться с дефицитом кадров. Основной из них — повышение зарплат действующим сотрудникам (к нему собираются прибегнуть 80% компаний). На втором месте — переобучение работников (вариант выбрали 78% респондентов).

«Зарплатные планы предприятий подтверждают приоритеты российской промышленности в решении своих кадровых проблем. В конце 2023 года — начале 2024 года баланс этого показателя вышел на исторический максимум его десятилетнего мониторинга. Таких массовых планов повышения оплаты труда до сих пор не регистрировалось», — отмечается в обзоре.