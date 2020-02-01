Медведчук предрек крах украинской экономики

Председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» отмечает слишком стремительный приток спекулятивного капитала на фоне низкого прироста прямых иностранных инвестиций

Виктор Медведчук (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что слишком стремительный приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) может привести к финансовому краху экономики Украины.

Политик отмечает, что ОВГЗ составили основную долю в государственных заимствованиях. При этом ставки по ним в течение года снизились на 9%, а объемы размещений заметно не сократились, сказал Медведчук.

По его словам, Минфин Украины на аукционах ОВГЗ разместил в 2019 году $9,13 млрд, что в 3,5 раза больше, чем в 2018 году. Одновременно, отмечает политик, происходит незначительный приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на Украину. В прошлом году он составил $2,5 млрд, против $2,4 годом ранее.