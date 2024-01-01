В России вступили в силу новые ограничения по выдаче кредитов

С 1 января банки смогут выдавать клиентам с относительно высокой долговой нагрузкой (от 50 до 80%) только четверть от квартального объема потребкредитов. Решение о новых параметрах на II квартал примут в феврале

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

С 1 января в России вступили в силу новые ограничения ЦБ по выдаче необеспеченных кредитов и кредитных карт — для банков и МФО стали действовать более строгие значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по таким ссудам. Банк России ужесточил меры в конце ноября.

Теперь допустимая доля кредитов, которые банки могут предоставлять клиентам с относительно высоким показателем долговой нагрузки (ПДН от 50 до 80%), снижена до четверти от квартального объема (до этого действовало ограничение в 30%). Предельный лимит на выдачу кредитных карт той же группе заемщиков сокращается с 20 до 10% выдач.

Для микрофинансовых организаций допустимая доля выдаваемых кредитов клиентам с ПДН от 50 до 80% также снизилась до четверти от квартального объема.

МПЛ, или прямые количественные ограничения, на выдачи кредитов с определенными характеристиками действуют в России с 2023 года. Изначально требования распространялись только на ссуды слишком закредитованным заемщикам (ПДН выше 80%), то есть тем, кто отдает на платежи банкам и МФО свыше 80% своего официального среднемесячного дохода. С октября прошлого года регулирование распространилось на ссуды клиентам с ПДН от 50%.

По данным ЦБ, лимиты уже оказывают эффект на структуру кредитных выдач: в третьем квартале 2023 года доля новых ссуд высокозакредитованным заемщикам составила 25% против 36% до введения МПЛ. За тот же период доля выдаваемых кредитов клиентам со средней долговой нагрузкой увеличилась с 27 до 33%. Как изменилась ситуация после ужесточения регулирования, пока неизвестно.

На конец ноября на кредиты клиентам с ПДН выше 80% приходилось чуть меньше трети (31%) беззалогового портфеля банков. По прогнозу регулятора, за счет новых ужесточений к концу 2024 года показатель снизится до 20%

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«Ужесточение МПЛ ускорит переход к сбалансированной структуре задолженности по потребительским кредитам, что в конечном счете снизит риски граждан, банков и МФО», — считают в ЦБ.

Решение о значения МПЛ на II квартал 2024 года будет приниматься в феврале.