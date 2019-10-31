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Отец главы администрации президента уйдет из АвтоВАЗа
Эдуард Вайно, который много лет работал вице-президентом АвтоВАЗа по внешним связям и взаимодействию с акционерами, уходит в отставку. Теперь он сконцентрируется на «стратегических вопросах», сохранив место в совете директоров
Эдуард Вайно (Фото: Андрей Холмов / ТАСС)
Вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АвтоВАЗа и отец главы администрации российского президента Эдуард Вайно принял решение оставить операционный пост вице-президента с 1 ноября 2019 года и «сконцентрироваться на стратегических аспектах развития компании в совете директоров», сообщили в четверг, 31 октября, РБК в пресс-службе АвтоВАЗа.

Вайно, которому в этом году исполнилось 70 лет, работал на АвтоВАЗе с 1990 года. Сначала он был главным представителем компании в США, отвечая за ее взаимодействие с GM, а затем советником президента и вице-президентом с разным функционалом (по техническому развитию, корпоративному управлению и, наконец, внешним связям и взаимодействию с акционерами), войдя в правление компании. В совет директоров АвтоВАЗа он вошел в июне 2016 года, за два месяца до назначения его сына Антона Вайно главой администрации президента.

«АвтоВАЗ при активной поддержке акционеров — Groupe Renault и госкорпорации «Ростех» — успешно преодолел внутренний кризис и встал на путь устойчивого развития. В этой ситуации вижу для себя основной задачей сконцентрироваться на стратегических аспектах корпоративного развития компании, сохранении лидерства АвтоВАЗа в России, его дальнейшей интеграции в Groupe Renault, альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и мировой автопром», — заявил сам Вайно (его слова приводятся в сообщении АвтоВАЗа).

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АвтоВАЗ занимает 20% российского рынка автомобилей, по итогам 2018 года компания впервые за несколько лет вышла в плюс, получив 5,86 млрд руб. чистой прибыли.

Новым вице-президентом АвтоВАЗа по связям с госорганами (GR), внешним связям и взаимодействию с акционерами будет назначен нынешний директор по GR автоконцерна Сергей Громак, говорится в сообщении компании.

«На протяжении нескольких десятков лет Эдуард Карлович Вайно лично реализовал огромное количество проектов, которые обеспечили технологическое лидерство АвтоВАЗа в российском автопроме и известность бренда LADA во всем мире», — отметил президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис. По его словам, Вайно стал ключевой фигурой в установлении успешного партнерства с Groupe Renault и альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi.

В январе 2019 года компания Alliance Rostec Auto B.V., совместное предприятие альянса Renault-Nissan и госкорпорации «Ростех», подконтрольное французской Renault, довела свою долю в АвтоВАЗе до 100%, выкупив акции у миноритариев и проведя делистинг с Московской биржи. А уже в июне автоконцерн отказался от статуса публичной компании. Изменение статуса освобождает компанию от обязанности раскрывать информацию, которая согласно действующему законодательству должна предаваться огласке публичными компаниями (содержание устава, внутренних документов, сведений, касающихся аффилированных лиц, других сведений, от которых может зависеть стоимость бумаг и т.д.), отмечал представитель АвтоВАЗа.

Председатель совета директоров АвтоВАЗа, старший вице-президент Renault Николя Мор выразил уверенность, что российская компания «получит много преимуществ» от дальнейшего «активного участия» Вайно в деятельности совета директоров. Источники сообщали, что знакомство Эдуарда Вайно с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым помогло его сыну Антону Вайно оказаться в администрации президента.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: «АвтоВАЗ»
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