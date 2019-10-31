Отец главы администрации президента уйдет из АвтоВАЗа

Эдуард Вайно, который много лет работал вице-президентом АвтоВАЗа по внешним связям и взаимодействию с акционерами, уходит в отставку. Теперь он сконцентрируется на «стратегических вопросах», сохранив место в совете директоров

Эдуард Вайно (Фото: Андрей Холмов / ТАСС)

Вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АвтоВАЗа и отец главы администрации российского президента Эдуард Вайно принял решение оставить операционный пост вице-президента с 1 ноября 2019 года и «сконцентрироваться на стратегических аспектах развития компании в совете директоров», сообщили в четверг, 31 октября, РБК в пресс-службе АвтоВАЗа.

Вайно, которому в этом году исполнилось 70 лет, работал на АвтоВАЗе с 1990 года. Сначала он был главным представителем компании в США, отвечая за ее взаимодействие с GM, а затем советником президента и вице-президентом с разным функционалом (по техническому развитию, корпоративному управлению и, наконец, внешним связям и взаимодействию с акционерами), войдя в правление компании. В совет директоров АвтоВАЗа он вошел в июне 2016 года, за два месяца до назначения его сына Антона Вайно главой администрации президента.

«АвтоВАЗ при активной поддержке акционеров — Groupe Renault и госкорпорации «Ростех» — успешно преодолел внутренний кризис и встал на путь устойчивого развития. В этой ситуации вижу для себя основной задачей сконцентрироваться на стратегических аспектах корпоративного развития компании, сохранении лидерства АвтоВАЗа в России, его дальнейшей интеграции в Groupe Renault, альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и мировой автопром», — заявил сам Вайно (его слова приводятся в сообщении АвтоВАЗа).

АвтоВАЗ занимает 20% российского рынка автомобилей, по итогам 2018 года компания впервые за несколько лет вышла в плюс, получив 5,86 млрд руб. чистой прибыли.