АвтоВАЗ отказался от статуса публичной компании

Смена статуса позволит компании освободиться от возлагаемой на публичные акционерные общества обязанности раскрывать информацию

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Крупнейший в России производитель легковых автомобилей объявил об изменении своего официального наименования на Акционерное общество «АвтоВАЗ». Ранее компания именовала себя Публичным акционерным общество (ПАО), таким образом, смена названия означает отказ от публичного статуса.

«Изменение статуса АвтоВАЗ вытекает из плана его рекапитализации, утвержденного единственным акционером Alliance Rostec Auto BV, и направлено на содействие более эффективному корпоративному управлению и принятию решений в АвтоВАЗе», — говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

В АвтоВАЗе напомнили, что изменение статуса освобождает компанию от обязанности раскрывать информацию, которая, согласно действующему законодательству, должна предаваться огласке публичными компаниями (содержание Устава, внутренних документов, сведений, касающихся аффилированных лиц, других сведений, от которых может зависеть стоимость бумаг и т.д.).

22 мая Банк России своим решением освободил АвтоВАЗ от обязанности раскрывать данную информацию с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц данных о смене названия, свидетельствующей об отказе от публичного статуса.

В январе компания Alliance Rostec Auto B.V. — совместное предприятие альянса Renault-Nissan и госкорпорации «Ростех» — довела свою долю в АвтоВАЗе до 100% и стала единственным акционером автопроизводителя. После этого АвтоВАЗ подал заявку на делистинг акций с Московской фондовой биржи, торги бумагами компании на ней были остановлены еще 30 ноября 2018 года.