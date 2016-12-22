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Власти рассказали о плане Керимова зарегистрировать бизнес в Дагестане
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Власти рассказали о плане Керимова зарегистрировать бизнес в Дагестане
Бизнес, 20:47
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Власти рассказали о плане Керимова зарегистрировать бизнес в Дагестане
Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что регистрация бизнеса Сулеймана Керимова в Дербенте принесет городу 5 млрд руб. в год. По его словам, миллиардер сам просил дать ему возможность реализовать потенциал на родине
Сулейман Керимов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Сенатор Сулейман Керимов зарегистрирует свой бизнес в Дагестане, что принесет бюджету Дербента около 5 млрд руб. дополнительных средств в год. Об этом сообщил глава республики Владимир Васильев во время обсуждения регионального бюджета на 2019 год, стенограмма размещена на сайте местного правительства.

В своем выступлении Васильев отметил, что, когда он приступил к работе, в регионе практически не осталось крупного бизнеса.

«Сейчас с Сулейманом Керимовым достигнута договоренность: бизнес Керимова будет зарегистрирован в Дербенте. Это сумма около 5 млрд руб. в год», — сказал Васильев. Он также сообщил, что эти средства «будут проходить через наш бюджет и реализовываться в рамках программ в Дербенте согласованно с его жителями».

Керимов как уроженец Дербента сам просил дать ему возможность «реализовать свой потенциал на родине и жаловался, что ранее ему такой возможности не предоставляли», а некие договоренности не выдерживались, рассказал Васильев. Он не раскрыл, о каких договоренностях и с кем идет речь.

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Сейчас консолидированный бюджет Дербента, по словам главы Дагестана, составляет 1 млрд руб. Он также отметил, что на 5 млрд руб. дополнительных средств можно сделать многое. «Мы говорили с [министром транспорта Евгением] Дитрихом и о возможности открытия в Дербенте аэродрома», — добавил Васильев.

Глава Дагестана не пояснил, о каком бизнесе идет речь, и не указал, в каком виде поступят средства (налоги, инвестиции и др.) и на каких условиях. Представитель Керимова в Совете Федерации не ответил на запрос РБК.

Член комитета Совета Федерации России по регламенту и организации парламентской деятельности Сулейман Керимов занимает 20-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России, который составляет журнал Forbes. Миллиардер контролирует инвестиционный холдинг «Нафта Москва», его сыну Саиду принадлежит контрольный пакет крупнейшей золотодобывающей компании в России «Полюс» и международный аэропорт Махачкалы. «Акционером «Полюса» является Саид Керимов. Компания никуда не переезжает, зарегистрирована в Москве», — заявил РБК представитель компании.

В ноябре прошлого года Керимова задержали во Франции. Правоохранительные органы заподозрили его в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег через покупку трех вилл стоимостью около €400 млн на Лазурном Берегу — по заниженной цене и через фиктивные компании. Помимо этого сенатора подозревали в переправке во Францию от €500 млн до €750 млн, в том числе наличными. Вернуться в Россию Керимов смог только в конце июня 2018 года. Следователям не удалось найти достаточно доказательств, что он нарушал французские законы.

В начале сентября газета «Коммерсантъ» сообщила, что Керимов может приобрести контрольный пакет сети «Детский мир» у АФК «Система». Представитель семьи Керимова факт переговоров отрицает, добавляет газета.

В середине октября помощник Сулеймана Керимова Хизри Абакаров был избран мэром Дербента. За него проголосовали все 35 членов городского собрания депутатов, сообщал ТАСС.

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Авторы: Наталья Демченко, Светлана Бурмистрова.
Теги: Сулейман Керимов , Бизнес , Дагестан
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