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Компания Гуцериева станет крупнейшим владельцем складов в России

Входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева компания MLP готовится к покупке логопарка «Крекшино» в Новой Москве, стоимость которого оценивается в 9–11 млрд руб. После этой сделки MLP станет крупнейшим владельцем складов в России
Логопарк «Крекшино»
Логопарк «Крекшино» (Фото: rrpa.ru)

Федеральная антимонопольная служба согласовала ходатайство о продаже складского комплекса «Крекшино» в Новой Москве, следует из материалов на сайте ведомства. Покупателями выступают компании, связанные с логистическим оператором MLP, который входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Сейчас складской комплекс «Крекшино» принадлежит компании Malltech (до 2016 года работала под брендом «РосЕвроДевелопмент»).

В «Сафмаре» и Malltech отказались от комментариев.

Общая площадь логопарка — 251,2 тыс. кв. м, из которых 249,2 тыс. пригодны для аренды. Среди арендаторов комплекса — производитель и дистрибьютор спиртного Beluga Group, импортер вина «Лудинг», сеть зоомагазинов «Бетховен».

Кто покупатель и кто продавец

Ходатайство в ФАС о покупке 100% Woodwell Investments Ltd подали АО «Стик» и кипрская Levetor Trading Ltd. Первый покупатель подконтролен зарегистрированной на Британских Виргинских Островах MLP Invest Ltd и управляется российским ООО «МЛП» («Международное логистическое партнерство»), которое входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Среди конечных владельцев Levetor Trading Ltd сам Гуцериев, следует из данных кипрского реестра компаний.

Кипрской Woodwell Investments Ltd через российское ООО «Феникс-К», по данным Росреестра, принадлежит логопарк «Крекшино». Это единственный складской комплекс в портфеле Malltech, специализирующейся на торговой недвижимости. Среди других активов Malltech — торговые комплексы «Лето» в Санкт-Петербурге и «Аура» в Новосибирске, ТЦ «Планета» в Новокузнецке, Красноярске и Уфе.

Malltech входит в число крупнейших российских рантье по версии рейтинга Forbes «Короли недвижимости — 2020». По оценке издания, компания за прошлый год заработала на аренде $90 млн. Среди ее владельцев — банк Goldman Sachs. Совладельцами компании также называли бывших акционеров Росевробанка Сергея Гришина, Андрея Суздальцева и Илью Бродского. На это указывают и данные кипрского реестра: в числе совладельцев Woodwell — зарегистрированная на Кипре Red Industrial Ltd, одним из директоров которой является Гришин. Около 23% Red Industrial Ltd принадлежит Суздальцеву, почти 25% — Goldman Sachs Group.

Сама Malltech не раскрывает структуру собственников.

Директор отдела рынков капитала и инвестиций консалтинговой компании CBRE Ирина Ушакова оценивает стоимость склада «Крекшино» в 8,5–9,5 млрд руб., оценка Knight Frank — 10,5 млрд руб. Директор практики по сопровождению сделок в сфере недвижимости российского офиса PwC Саян Цыренов говорит о 10–11 млрд руб., отмечая, что, хотя логопарк построен еще в 2007–2012 годах, он востребован у арендаторов из-за удачного расположения.

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Михаил Гуцериев

Группа Гуцериева купила MLP в 2013 году у «Реновы» Виктора Вексельберга за $900 млн. С тех пор объем складов в портфеле компании вырос с 730 тыс. до 1,75 млн кв. м. Если сделка по покупке логопарка «Крекшино» состоится, то MLP станет крупнейшим владельцем складов в России: сейчас, по информации Colliers International, лидером является британская Raven Property Group с 1,84 млн кв. м складской недвижимости.

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Михаил Гуцериев с состоянием $2,1 млрд занимает 45-е место в последнем рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

Сделка по логопарку «Крекшино» может стать самой крупной с 2015 года, когда MLP приобрела индустриальный парк «ПНК-Чехов» у PNK Group, напоминает CBRE.

Автор: Надежда Федорова
Теги: Михаил Гуцериев, «Сафмар», ФАС
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