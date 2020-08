Компания Гуцериева станет крупнейшим владельцем складов в России

Входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева компания MLP готовится к покупке логопарка «Крекшино» в Новой Москве, стоимость которого оценивается в 9–11 млрд руб. После этой сделки MLP станет крупнейшим владельцем складов в России

Федеральная антимонопольная служба согласовала ходатайство о продаже складского комплекса «Крекшино» в Новой Москве, следует из материалов на сайте ведомства. Покупателями выступают компании, связанные с логистическим оператором MLP, который входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Сейчас складской комплекс «Крекшино» принадлежит компании Malltech (до 2016 года работала под брендом «РосЕвроДевелопмент»).

В «Сафмаре» и Malltech отказались от комментариев.

Общая площадь логопарка — 251,2 тыс. кв. м, из которых 249,2 тыс. пригодны для аренды. Среди арендаторов комплекса — производитель и дистрибьютор спиртного Beluga Group, импортер вина «Лудинг», сеть зоомагазинов «Бетховен».

Кто покупатель и кто продавец

Ходатайство в ФАС о покупке 100% Woodwell Investments Ltd подали АО «Стик» и кипрская Levetor Trading Ltd. Первый покупатель подконтролен зарегистрированной на Британских Виргинских Островах MLP Invest Ltd и управляется российским ООО «МЛП» («Международное логистическое партнерство»), которое входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Среди конечных владельцев Levetor Trading Ltd сам Гуцериев, следует из данных кипрского реестра компаний.

Кипрской Woodwell Investments Ltd через российское ООО «Феникс-К», по данным Росреестра, принадлежит логопарк «Крекшино». Это единственный складской комплекс в портфеле Malltech, специализирующейся на торговой недвижимости. Среди других активов Malltech — торговые комплексы «Лето» в Санкт-Петербурге и «Аура» в Новосибирске, ТЦ «Планета» в Новокузнецке, Красноярске и Уфе.

Malltech входит в число крупнейших российских рантье по версии рейтинга Forbes «Короли недвижимости — 2020». По оценке издания, компания за прошлый год заработала на аренде $90 млн. Среди ее владельцев — банк Goldman Sachs. Совладельцами компании также называли бывших акционеров Росевробанка Сергея Гришина, Андрея Суздальцева и Илью Бродского. На это указывают и данные кипрского реестра: в числе совладельцев Woodwell — зарегистрированная на Кипре Red Industrial Ltd, одним из директоров которой является Гришин. Около 23% Red Industrial Ltd принадлежит Суздальцеву, почти 25% — Goldman Sachs Group.

Сама Malltech не раскрывает структуру собственников.