AliExpress объявил о запуске в России экспресс-доставки продуктов

Специализирующейся на доставке товаров из КНР маркетплейс AliExpress займется экспресс-доставкой продуктов и готовых блюд в четырех регионах России. Первым его партнером стал «Самокат», у которого общий с маркетплейсом совладелец

Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

«AliExpress Россия» в партнерстве с сервисом «Самокат» запустит проект экспресс-доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса «Есть!», следует из поступившего в РБК совместного сообщения компаний.

В России AliExpress уже торгует продовольственными товарами на площадке Tmall, но большая часть ассортимента — это товары с длительным сроком хранения от сетей «Ашан», «Лента», «Гармония цен» и других. Их доставка осуществляется в течение двух дней. Новый сервис обещает доставку за 15–30 минут. Компания не раскрывает динамику продаж продовольствия.

В чем особенность нового проекта

«Есть!» — раздел внутри основного приложения доступного россиянам маркетлейса AliExpress. Для заказа товаров с экспресс-доставкой пользователям будет доступна отдельная корзина.

В разделе «Есть!» помимо продуктов питания будут также бытовая химия, корма для животных, средства личной гигиены и другие товары повседневного спроса. Первоначально ассортимент был сформирован из продукции, с которой работает сервис «Самокат», — это более 2,5 тыс. позиций, в том числе готовые блюда и товары под собственной торговой маркой «Самоката» (сыры, молочная и мясная продукция, выпечка и т.д.). Осуществлять доставку будут курьеры «Самоката».