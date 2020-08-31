Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 74,64 (-0,6) Инвестиции, 28 авг, 13:42
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 88,74 (-0,25) Инвестиции, 28 авг, 13:42
Жукова госпитализировали после избиения с подозрением на травму головы Общество, 00:35 День рождения с автоматом в руках и новый марш к резиденции Лукашенко Политика, 00:23 Лидер черногорской оппозиции заявил о смене власти в стране после выборов Политика, 00:07 Соболева и Фомина вызвали в сборную России по футболу Спорт, 00:04 Минздрав дал рекомендации родителям школьников в связи с COVID-19 Общество, 00:00 AliExpress объявил о запуске в России экспресс-доставки продуктов Бизнес, 00:00 В Одессе националисты напали на участников ЛГБТ-фестиваля Общество, 30 авг, 23:28 В Москве за сутки умерли 12 человек с COVID-19 Общество, 30 авг, 23:04 Генштаб Белоруссии сообщил об усилении военного потенциала соседних стран Политика, 30 авг, 22:43 СМИ сообщили о конфискации скутера у Депардье за пьяную езду Общество, 30 авг, 22:22 В Москве напали на Егора Жукова Общество, 30 авг, 22:21 СМИ узнали о решении МИД Германии вызвать посла Белоруссии Политика, 30 авг, 22:05 Во время протестов в Берлине пострадали более 30 полицейских Общество, 30 авг, 22:02 Помощник Лукашенко оценил долю настроенных против главы государства Политика, 30 авг, 21:52
Новости без коронавируса ,  
0 

AliExpress объявил о запуске в России экспресс-доставки продуктов

Специализирующейся на доставке товаров из КНР маркетплейс AliExpress займется экспресс-доставкой продуктов и готовых блюд в четырех регионах России. Первым его партнером стал «Самокат», у которого общий с маркетплейсом совладелец
Alibaba BABA Купить
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

«AliExpress Россия» в партнерстве с сервисом «Самокат» запустит проект экспресс-доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса «Есть!», следует из поступившего в РБК совместного сообщения компаний.

В России AliExpress уже торгует продовольственными товарами на площадке Tmall, но большая часть ассортимента — это товары с длительным сроком хранения от сетей «Ашан», «Лента», «Гармония цен» и других. Их доставка осуществляется в течение двух дней. Новый сервис обещает доставку за 15–30 минут. Компания не раскрывает динамику продаж продовольствия.

В чем особенность нового проекта

«Есть!» — раздел внутри основного приложения доступного россиянам маркетлейса AliExpress. Для заказа товаров с экспресс-доставкой пользователям будет доступна отдельная корзина.

В разделе «Есть!» помимо продуктов питания будут также бытовая химия, корма для животных, средства личной гигиены и другие товары повседневного спроса. Первоначально ассортимент был сформирован из продукции, с которой работает сервис «Самокат», — это более 2,5 тыс. позиций, в том числе готовые блюда и товары под собственной торговой маркой «Самоката» (сыры, молочная и мясная продукция, выпечка и т.д.). Осуществлять доставку будут курьеры «Самоката».

Первое время сервис будет доступен только пользователям в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, уточняют AliExpress и «Самокат».

«AliExpress долгое время ассоциировался с доставкой товаров из Китая, которые нужно было долго ждать. Мы хотим изменить это представление», — процитированы в совместном сообщении компаний слова гендиректора «AliExpress Россия» Дмитрия Сергеева.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: 2008, 2014, 2020 - как во время кризисов страдал рынок труда РБК Pro: что делать, если сотрудник некомпетентен. Инструкция РБК Pro: как организовать удаленную работу отдела продаж РБК Pro: зачем супермаркетам превращаться в дарксторы

Для «Самоката» партнерство с AliExpress позволяет сделать свой сервис более доступным. По словам основателя «Самоката» Вячеслава Бочарова, до конца года компания собирается реализовать похожие проекты для аудитории пользователей других популярных маркетплейсов.

Mail.ru Group и Сбербанк станут основными владельцами сервиса «Самокат»
Бизнес
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Что важно знать про AliExpress и «Самокат»

«AliExpress Россия» — совместное предприятие китайской Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФона» и Российского фонда прямых инвестиций. По итогам 2019 года, согласно информации DataInsight, маркетплейс входит в десятку крупнейших онлайн-ретейлеров России, с годовым оборотом 35,9 млрд руб. (учитывались обороты только российских продавцов). Альфа-банк оценивал валовой оборот всей площадки за 2018 год в 212 млрд руб. (более поздних данных нет).

«Самокат» входит в совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group, специализируется на быстрой и локальной доставке: со множества мелких складов развозит продукты по близлежащим домам за 15–30 минут. Сеть складов сервиса в Москве и Петербурге насчитывает более 250 точек, ежедневно сервис доставляет, по собственным данным, свыше 55 тыс. заказов.

У AliExpress в России огромная аудитория, которую нужно максимально монетизировать, и логистические возможности «Самоката» позволяют это сделать, объясняет интерес маркетплейса к экспресс-доставке гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. В июле этого года сайт AliExpress.ru зафиксировал, по данным SimilarWeb, 114,8 млн визитов, две трети из которых были из России. Для сравнения: у сайта Samokat.ru — лишь 126 тыс. визитов.

Как AliExpress будет развивать экспресс-доставку

До конца года AliExpress объявит о партнерстве в сегменте экспресс-доставки с «несколькими крупными продуктовыми сетями», заявили в пресс-службе маркетплейса, не раскрыв подробности.

Ретейлеры «Магнит» и «Лента» сообщили о факте переговоров с AliExpress и не исключают сотрудничества в будущем, однако конкретных планов такого партнерства у компаний пока нет. «Мы заинтересованы в маркетплейсах в качестве витрины, но для нас приоритетом является формирование и поддержание лояльности к бренду «Ленты», поэтому важно, чтобы покупатель понимал, что заказывает в «Ленте», — уточнил представитель сети.

В X5 Retail Group (сети «Пятрочка», «Перекресток» и «Карусель») возможные переговоры не комментируют. Ранее в группе подчеркивали, что развитие собственных онлайн-проектов и экспресс-доставка из магазинов — одно из ключевых направлений. В российском «Ашане» переговоры с AliExpress не подтвердили. Представитель сети сообщил, что ретейлеру было бы интересно сотрудничество с крупными маркетплейсами в целом.

AliExpress выяснил предпочтения россиян во время самоизоляции
Общество
Фото: АГН «Москва»

Экспресс-доставка продовольствия — быстроразвивающийся сегмент онлайн-торговли, напоминает Бурмистров. В 2019 году агентство оценивало рынок всей продовольственной онлайн-торговли в 42 млрд руб., на экспресс-доставку приходилось лишь 2% (840 млн руб.). По итогам 2020 года, отчасти из-за режима самоизоляции и вызванных им изменений в поведении потребителей, рынок вырастет уже до 121 млрд руб., а на долю сервисов экспресс-доставки будет приходиться уже 17% (20,6 млрд руб.).

Автор: Анна Левинская
Теги: AliExpress, продукты, онлайн-магазины
Материалы по теме
«AliExpress Россия» впервые запустила в продажу собственную продукцию
Общество
AliExpress впервые раскрыл результаты партнерства с Mail.ru Group
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter