Белгородского бизнесмена не выпустили под залог в 1,5 млрд рублей

Источник газеты называет Бобрицкого бизнесменом, который был близок к экс-губернатору Белгородской области Савченко. По делу о мошенничестве проходит еще один местный предприниматель – Владимир Тебекин

Фото: Владислав Шатило / РБК

Мещанский суд Москвы продлил арест белгородским бизнесменам Геннадию Бобрицкому и Владимиру Тебекину. Они проходят по делу об особо крупном мошенничестве, защита предлагала отпустить их под «беспрецедентно крупные залоги», пишут «Ведомости». Издание называет Бобрицкого предпринимателем, который был близок к экс-губернатору Белгородской области Евгению Савченко (ныне — член Совета Федерации от этого региона).

ФСБ задержала Бобрицкого и Тебекина 2 июня. Через два дня их доставили в Москву и арестовали.

Суть обвинения заключается в совершении в 2014 году двух неправомерных сделок по отчуждению имущества компании «Энергомаш» в пользу общества «Индустрия», в результате чего администрации Белгородской области (ей тогда принадлежала около половина акций «Энергомаша») получила ущерб в размере 661 млн руб, пишет издание.

Тебекин — почетный президент белгородской «Федерации бокса», президент благотворительного фонда «Айсберг», совладелец фастфуд-сети «Мистер Бургер». «Бел.ру» отмечало, что номинально ему не принадлежит ни одна компания, но он владеет бизнесом через своих сыновей Дмитрия и Михаила и жену Татьяну. По данным сервиса «РБК Компании», Татьяне Викторовне Тебекиной принадлежат доли в уставном капитале нескольких белгородских компаний: «Базис», «Автосфера», «Бизнес-Плюс» (занимаются арендной деятельностью). Сумму чистых активов Михаила Тебекина в 2021 году издание оценило в 792 млн руб. Бобрицкий руководил агрохолдингом «Приосколье», но в феврале ушел с поста гендиректора. «Бел.ру», как и «Ведомости», утверждало, что он «тесно» общался с бывшим губернатором Белгородской области Евгением Савченко и «взаимодействовал» с Тебекиным.

В рамках дела задержали еще трех предпринимателей — гендиректора «Энергомаша» Геннадия Тарараксина, Эдуарда Хохлова и Владимира Захарова, отмечается в статье. Они дали признательные показания и сотрудничают со следствием. Издание связывает с этим тот факт, что в качестве меры пресечения им был выбран запрет на определенные действия.

Бобрицкий с Тебекиным тоже выразили желание сотрудничать со следствием, а также возместить ущерб по делу, однако вины в мошенничестве не признали, указывает газета.

Их защита предложила залоги в размере 1,5 млрд рублей за Бобрицкого и €2 млн — за Тебекина. Адвокаты указывали, что дело «сугубо экономическое», а прокуратура настаивала, что инкриминируемые бизнесменам преступления являются «общественно опасными» и не относятся к предпринимательству. В итоге судья поддержала просьбу следствия о продлении ареста.

Источник «Ведомостей» связывает преследование бизнесменов с «зачисткой старой элиты» и необходимостью получить показания на бывшего губернатора Белгородской области Евгения Савченко. «Бобрицкий при Савченко был крупнейшим и ближайшим к нему бизнесменом. Тебекин же прежде всего отвечал за поведение теневого мира региона», — заявил собеседник издания.

Савченко занимал пост губернатора Белгородской области почти 27 лет — с 1993 по 2020 год. В данный момент он является сенатором от этого региона. Он не ответил на звонок издания.