Власти США отказали Blue Origin в пересмотре контракта NASA со SpaceX

Власти США не увидели нарушений в действиях NASA, которое отдало контракт по созданию лунного модуля SpaceX. Ранее Blue Origin потребовала выбрать для проекта двух, а не одного подрядчика, и пообещала агентству за контракт $2 млрд

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Счетная палата США отказала компании Джеффа Безоса Blue Origin в пересмотре контракта на разработку и создание лунного модуля, которое NASA отдало SpaceX.

«Палата пришла к выводу, что NASA не нарушало закон или правила о госзакупках, присудив контракт только одной компании <...> Ведомство оставляло за собой право присудить один, два или несколько контрактов или вовсе не заключать его. Приняв решение о присуждении контракта, NASA руководствовалось тем, что имеет финансирование лишь на один», — говорится в решении ведомства.

В Blue Origin сообщили, что продолжат добиваться пересмотра решения космического агентства.

«С решением NASA были серьезные проблемы, которые Cчетная палата США не смогла решить из-за ограниченности ее компетенции. Мы продолжаем выступать за схему с двумя подрядчиками, поскольку считаем это верным решением», — привело AP заявление представителя компании Линды Миллс.