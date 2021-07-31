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Власти США отказали Blue Origin в пересмотре контракта NASA со SpaceX

Власти США не увидели нарушений в действиях NASA, которое отдало контракт по созданию лунного модуля SpaceX. Ранее Blue Origin потребовала выбрать для проекта двух, а не одного подрядчика, и пообещала агентству за контракт $2 млрд
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Фото: Donna Blankinship / AP
Фото: Donna Blankinship / AP

Счетная палата США отказала компании Джеффа Безоса Blue Origin в пересмотре контракта на разработку и создание лунного модуля, которое NASA отдало SpaceX.

«Палата пришла к выводу, что NASA не нарушало закон или правила о госзакупках, присудив контракт только одной компании <...> Ведомство оставляло за собой право присудить один, два или несколько контрактов или вовсе не заключать его. Приняв решение о присуждении контракта, NASA руководствовалось тем, что имеет финансирование лишь на один», — говорится в решении ведомства.

В Blue Origin сообщили, что продолжат добиваться пересмотра решения космического агентства.

«С решением NASA были серьезные проблемы, которые Cчетная палата США не смогла решить из-за ограниченности ее компетенции. Мы продолжаем выступать за схему с двумя подрядчиками, поскольку считаем это верным решением», — привело AP заявление представителя компании Линды Миллс.

Безос предложил NASA $2 млрд в обмен на контракт в лунной программе
Технологии и медиа
Джефф Безос

На решение Счетной палаты США также отреагировал глава SpaceX Илон Маск. Новость о том, что власти отклонили требование Blue Origin, он прокомментировал в Twitter эмодзи с бицепсом.

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NASA заключило контракт на разработку и создание лунного посадочного модуля со SpaceX в апреле. Сумма контракта составила $2,89 млрд. На него также претендовали Blue Origin и компания Dynetics. После проигрыша они подали жалобу на решение космического агентства, и NASA приостановило контракт со SpaceX.

На этой неделе Безос написал открытое письмо главе NASA Биллу Нельсону, в котором предложил агентству покрыть издержки на лунную программу в размере до $2 млрд в обмен на контракт. По мнению бизнесмена, NASA должно было выбрать двух, а не одного подрядчика, поскольку конкуренция должна помешать исполнителю контракта иметь «непреодолимое влияние» на космическое агентство.

В свою очередь NASA объяснило решение отдать контракт SpaceX ограниченными средствами и тем, что предложение Маска было самым выгодным. По информации CNBC, Blue Origin оценила свои услуги в $5,9 млрд, а Dynetics — в $8,5 млрд.

Лунный посадочный модуль будет создан в рамках программы «Артемида» по высадке астронавтов на Луну. Эту программу финансирует правительство США. Одной из ее целей является отправка на спутник первой женщины. NASA ожидает, что программа станет ступенью к созданию постоянно обитаемого поселения на Луне.

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
Blue Origin Джефф Безос NASA лунная программа
Материалы по теме
SpaceX выиграла контракт по доставке астронавтов на Луну
Технологии и медиа
NASA приостановило контракт со SpaceX по доставке астронавтов на Луну
Общество
Безос предложил NASA $2 млрд в обмен на контракт в лунной программе
Технологии и медиа
РБК
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