NASA приостановило контракт со SpaceX по доставке астронавтов на Луну

NASA приостановило контракт с американской компанией SpaceX стоимостью $2,89 млрд на разработку и создание лунного посадочного модуля. Об этом сообщает CNBC.

Другие участники тендера (компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin и компания Dynetics) опротестовали решение отдать постройку модуля SpaceX в Главном контрольном управлении США (GAO). Теперь SpaceX должна прекратить любую работу, связанную с контрактом, до тех пор, пока GAO не рассмотрит все тяжбы. Как отмечает издание, урегулирование споров ожидается не позднее 4 августа.

Blue Origin, в частности заявила, что NASA позволило SpaceX пересмотреть свою заявку, но не дало такой возможности Blue Origin. По мнению конкурента компании Илона Маска, постройка лунного модуля расширит монополию SpaceX в освоении космоса.

SpaceX получила контракт в рамках программы «Артемида» (Artemis), которую финансирует правительство США. Первый этап программы намечен на 2021 год. В его рамках запланирован беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Саму высадку на спутник NASA запланировало на 2024 год.