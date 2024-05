Крупнейший аудитор в России нашел новую штаб-квартиру

У Kept (бывшая KPMG) появится новая штаб-квартира на Ленинградском проспекте. До этого аудиторская компания свыше 15 лет снимала площади в «Башне на набережной» в «Москва-Сити»

Вид на здание Alcon III (Фото: alcongroup.ru)

Аудиторская компания Kept (бывшая KPMG) договорилась об аренде 10,5 тыс. кв. м в комплексе Alcon III, расположенном на Ленинградском проспекте рядом со станцией метро «Динамо». Об этом РБК рассказали три консультанта на рынке недвижимости, работавшие с данным объектом. По информации собеседников РБК, компания может переехать в новый бизнес-центр уже во второй половине этого года. Они также говорят, что аудитор планирует предлагать часть площадей здесь в субаренду.

В Kept РБК информацию о смене офиса подтвердили. Компания искала в аренду современное, не высотное и отдельно стоящее здание подобной площади с хорошим расположением, пояснил ее представитель. Он также добавил, что не последнюю роль играл «фактор экономической эффективности».

Чем известна Kept

Kept — крупнейшая аудиторская компания России по выручке по итогам 2022 года, следует из рейтинга агентства RAEX. За тот год выручка у АО «Кэпт» составила 11,7 млрд руб. Ее ближайшие конкуренты — ООО «Центр аудиторских технологий и решений — аудиторские услуги» (бывшее подразделение Ernst&Young в России, работает под брендом «Б1»), а также АО «Технологии Доверия — Аудит» (ранее российское подразделение PwC, теперь «ТеДо»): их выручка в 2022 году составила 7,3 млрд и 5,8 млрд руб. соответственно. По итогам уже 2023 года Kept сохранила лидерские позиции: ее выручка за прошлый код, согласно данным бухгалтерской отчетности, составила 9,3 млрд руб.

Сама Kept ранее была частью международной консалтинговой компании KPMG, которая в 2022 году на фоне начала специальной военной операции на Украине объявила об уходе из России. Сейчас она предоставляет аудиторские и консалтинговые услуги, связанные, к примеру, с разработкой финансовой отчетности, стратегий, улучшением показателей эффективности и управлением рисками, решением налоговых и юридических вопросов и др. Помимо Москвы ее офисы расположены в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде и других российских городах.

Штаб-квартира компании на протяжении долгого времени находилась в комплексе «Башня на набережной», расположенном в деловом центре «Москва-Сити». Так, еще в 2006 году газета «Бизнес» писала, что KPMG договорилась об аренде здесь 12 тыс. кв. м. Однако впоследствии компания начала сдавать излишки площадей сторонним игрокам, напоминают консультанты. К примеру, в 2020 году издательский дом «Коммерсантъ» арендовал у KPMG 4,6 тыс. кв. м. Кроме того, площади у компании снимала и Highland Gold Mining, говорят собеседники РБК.

Что такое Alcon III

Строительством бизнес-центра занималась девелоперская компания Alcon Group. В ее портфеле находятся также офисные комплексы Alcon I (102 тыс. кв. м) и Alcon II (45,5 тыс. кв. м) на Ленинградском проспекте, дома 70 и 72 соответственно, а также бизнес-центр Galaxy (35,5 тыс. кв. м) в 3-м Балтийском переулке. Она же занималась возведением и комплекса апартаментов Alcon Tower рядом с Alcon III. Общая площадь последнего, судя по информации с сайта компании, составляет 33 тыс. кв. м.

Основным владельцем структур Alcon Group, по данным СПАРК, является бизнесмен Александр Сорокин. Впрочем, в прошлом году владельцем объекта на 10,5 тыс. кв. м, в котором и разместится офис Kept, стал частный инвестор, который приобрел его для сдачи офисных площадей в аренду. Об этом сообщала компания Nikoliers в апреле прошлого года. Покупателя она тогда не раскрыла.

Как оценивают сделку эксперты

Решение по аренде нового офиса опрошенные РБК эксперты связывают с несколькими факторами. Kept могла пересмотреть стратегию собственного размещения в связи с глобальными переменами, рассуждает партнер «Ricci | Офисы» Дмитрий Жидков. По его словам, компания рассматривала для размещения бизнес-центры в районе Ленинградского делового коридора и Alcon Tower оказался наиболее подходящим объектом под ее запросы. Таким образом, Kept по сути получила новое целое здание вместо классического офиса в составе делового центра «Москва-Сити», говорит он. Компания давно арендовала площади в «Башне на набережной», а офисы требуют обновления и инноваций, добавляет партнер NF Group Мария Зимина. Переезд в новый комплекс может предложить современные условия и улучшенные рабочие пространства, указывает она. Новое здание позволит сделать офис более комфортным для сотрудников Kept, например здесь могут быть открыты спортивный зал и иные досуговые площадки, резюмирует представитель компании.

Базовая ставка аренды в «Башне на набережной» оценивается примерно в 45 тыс. руб. за 1 кв. м в год (не включая операционные расходы), говорит руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. Рыночная ставка на помещения без отделки в Alcon III сейчас может составлять порядка 35–38 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Впрочем, по ее словам, скорее всего, Kept подписывала свой договор аренды в прошлом году, поэтому не исключено, что ставка аренды могла быть и чуть ниже — в пределах 30 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Таким образом, ежегодно новый офис будет обходиться компании в 315–399 млн руб.

Выбор объекта опрошенные РБК консультанты объясняют прежде всего его расположением — рядом с ТТК и двумя станциями метро («Динамо» и «Петровский парк»). Кроме того, он находится и недалеко от текущего офиса в «Башне на набережной», напоминает Белова. В целом Ленинградский проспект предлагает стратегическое расположение недалеко от «Москва-Сити», но, скорее всего, по более привлекательным ставкам аренды, говорит Зимина.

В последнее время консалтинговые и аудиторские компании пересматривают свои решения по аренде офисов, говорят консультанты. Так, в прошлом году «Технологии доверия» (экс-PwC) договорились с сетью Multispace об аренде у нее 4,5 тыс. кв. м (643 рабочих места) в гибком офисе Multispace Dinamo, который находится в «ВТБ Арена парке» на Ленинградском проспекте. До этого момента ее главный офис более 15 лет находился в бизнес-центре «Белая площадь» рядом со станцией метро «Белорусская». Она арендовала там 32,5 тыс. кв. м еще в 2007 году. На тот момент это была одна из крупнейших сделок на рынке офисной недвижимости. Но в 2021 году PwC отказалась примерно от половины площадей, рассказывали тогда два источника «Ведомостей». А в конце прошлого года консалтинговая компания «Б1» (бывшая Ernst&Young) переехала с 10 тыс. кв. м в одном из корпусов бизнес-парка «Аврора» в другое здание этого же комплекса на 9 тыс. кв. м. Ее площади, как писали «Ведомости», занял «Яндекс».