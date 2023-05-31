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Президент Zenden заявил об освобождении ТЦ от «ига иностранцев»

Президент Zenden заявил об освобождении ТЦ от «ига иностранцев»
Западные бренды занимали ниши в торговых центрах за минимальные ставки, после их ухода ТЦ «поплакали», но «сейчас они говорят: как хорошо, что они ушли», заявил президент Zenden Group
Андрей Павлов
Андрей Павлов (Фото: Иван Куринной / РБК)

Шесть лет назад у российских предпринимателей практически не было шансов занять место на рынке одежды и обуви, поскольку ниши в торговых центрах за минимальные ставки «съедали» западные бренды, но сейчас торговые центры избавились от этого «ига». Об этом заявил президент Zenden Group Андрей Павлов, выступая на «Неделе российского ретейла 2023», передает корреспондент РБК.

«Когда западные бренды ушли, торговые центры, конечно, «поплакали», но сегодня они говорят: как хорошо, что они ушли», — сказал Павлов. По его словам, освобождение рынка, который занимали ушедшие из России бренды, привело к росту доходов отечественных компаний.

«Вот вы думаете, почему у нас за десять лет практически нулевой ВВП, а Китай за десять лет его удвоил? Почему у нас практически на 7% упали доходы населения? Потому что мы отдавали иностранцам бесплатно торговые ниши, но сейчас мы освободились от этого ига в торговых комплексах и десятки, даже сотни предпринимателей стали зарабатывать», — заявил Павлов.

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Ушедшие из России бренды «возможно, вернутся — мы никого не выгоняем», но в стране уже запущен процесс «брендозамещения», добавил присутствовавший на сессии замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. «Надо отметить, у нас открылось хорошее окно возможностей для российских производителей — на местах ушедших брендов в ТЦ появляются отечественные производители», — сказал он.

В «Союзе торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» (СТЦ) в марте говорили, что в среднем в России пустует 14% площадей в торговых центрах. По словам вице-президента союза Павла Люлина, в допандемийном 2019 году этот показатель составлял 4,1%.

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Анна Захарова
торговые центры уходит из России
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