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Глава Wildberries сравнила доходы от торговли с «поддержанием штанов»

Глава Wildberries Бакальчук сравнила доходы от торговли с «поддержанием штанов»
Бакальчук обещала представить план компании, направленный на бóльшую открытость. В мае у офисов Wildberries прошли забастовки продавцов. Если ситуация будет дальше накаляться, потребуется госрегулирование, заявили в Минпромторге
Татьяна Бакальчук
Татьяна Бакальчук (Фото: Сергей Пятаков / ТАСС)

Wildberries старается оставлять себе ровно столько денег, чтобы «не совсем поддержать штаны или юбку», но чтобы хватало на развитие, заявила глава компании Татьяна Бакальчук, передает корреспондент РБК. По ее словам, задача маркетплейса — развивать малое и среднее предпринимательство, а «вовсе не обогащение», в чем его «многие обвиняют».

«Мы стараемся оставлять себе ровно столько денег, чтобы как это сказать, не совсем поддержать штаны или юбку, но, чтобы нам хватало развиваться. То есть если мы видим, что у нас прибыль превышает доступный для нас порог, то мы сразу понимаем, что мы где-то не доработали. То есть мы живем на 1% и все остальные деньги мы вкладываем назад в развитие рынка, в развитие партнеров наших, стройку логистических центров, которые мы тоже строим для рынка и в том числе и в сдерживание роста цен», — заявила Бакальчук, выступая на «Неделе российского ретейла 2023».

Она попросила власти отложить госрегулирование отрасли электронной торговли. «Мы очень хорошо понимаем — возникают все чаще тезисы по поводу регулирования отрасли, но просим действительно отложить эту историю, потому что, я тоже сейчас скажу такую расхожую фразу: там, где появляется госрегулирование, там прекращается рост. Это на самом деле так», — сказала Бакальчук.

По ее словам, основная задача Wildberries — стать более открытой компанией и «выстраивать получение обратной связи непосредственно от тех людей, которых касается наша платформа». «И в ближайшее время мы представим наш дальнейший план и для СМИ, и для госорганов», — сообщила основательница маркетплейса.

О том, что в России могут ввести дополнительное регулирование e-commerce, ранее заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Он отметил, что компании сталкиваются с «проблемными ситуациями» и, хотя есть «саморегулирование», нужно «научиться с учетом активного роста проблемы решать и купировать». «Мы в интернет-торговлю не залезали активно, но, возможно, если ситуация будет дальше накаляться, какие-то точечные решения с точки зрения формирования равнодозволенного [рынка] придется принимать, вырабатывать регулирование электронной торговли», — сказал он на «Неделе российского ретейла» (цитата по ТАСС).

В мае Wildberries сообщила, что служба безопасности компании раскрыла схему незаконного продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. Ущерб в компании оценили в 650 млн руб.

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После этого компания заблокировала аккаунты 300 продавцов, которых она заподозрила в использовании серой схемы. У нескольких офисов маркетплейса прошли забастовки продавцов. Позже Wildberries сообщила, что у 60% продавцов разморозили баланс. Как пояснили в компании, причастность этих продавцов была подтверждена, но ущерб от их действий, в отличие от других 40%, был невысоким.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова, Александр Ситюков
Wildberries госрегулирование маркетплейс e-commerce Минпромторг Татьяна Бакальчук Виктор Евтухов
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