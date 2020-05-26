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ФАС обнаружила завышение цен на корм для животных в интернет-магазинах

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала российского оптового продавца кормов для домашних животных Farmina виновным в незаконном завышении цен на товары в российских интернет-магазинах. Это следует из материалов в базе решений ФАС.

Farmina — итальянская компания, которая специализируется на производстве кормов для домашних животных. Среди ее продуктов — диетические рационы для животных с различными заболеваниями (бренды Farmina N&D, Farmina Vet Life, Cibau, Matisse). Компания выпускает корма на трех фабриках — в Италии, Сербии и Бразилии. Единственный импортер продукции Farmina в Россию — ООО «Фармина Пет Фудс». Корма продаются через собственный сайт, а также в других интернет-магазинах, например «Старая ферма» и «Бетховен».

ФАС выявила нарушение во время проверки, которая проводилась с января 2018 года по август 2019 года. По версии регулятора, компания незаконно координировала экономическую деятельность интернет-магазинов, которые продавали корма от производителя.

В решении ФАС указано, что в 2018–2019 годах у «Фармина Пет Фудс» были договоры с восемью дистрибьюторами в Москве, Московской области, Петербурге и Краснодаре. Импортер установил единые правила работы для всех участников цепочки продаж: они предусматривали, что товар должен продаваться конечным покупателям по цене не ниже минимальной розничной, которую формировал сам импортер и доводил до дистрибьюторов. А дистрибьюторы уведомляли интернет-магазины — о недопущении снижения розничных цен ниже минимальных.

Если кто-то из продавцов нарушал это требование, то «Фармина Пет Фудс» рекомендовала дистрибьюторам и другим контрагентам прекратить поставку в такой интернет-магазин. В случае если дистрибьютор не прекращал поставки, то импортер увеличивал для него цену на 5% на три месяца.

Дело в отношении ООО «Фармина Пет Фудс» ФАС возбудила в конце января 2020 года. Компанию признали виновной в нарушении ч. 5 ст. 11 закона «О защите конкуренции». Из решения ведомства следует, что компания прекратила нарушение еще до того, как регулятор возбудил против нее дело.

РБК направил запрос в ООО «Фармина Пет Фудс».

Теги: ФАС, корм для животных, онлайн-торговля
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