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Немецкий аналог «Яндекс.Лавка» привлек инвесторов из России

Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Немецкий онлайн-ретейлер продуктов питания с экспресс-доставкой с российскими корнями GetFaster.io в рамках pre-seed раунда привлек €1,5 млн инвестиций. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Сооснователями сервиса являются экс-директор по развитию бизнеса торговой сети «Пятерочка» Дмитрий Бергельсон, а также предприниматели Антон Захаров, Георгий Скальский и Кирилл Солоницын.

Бергельсон рассказал РБК, что привлеченные средства пойдут на открытие новых dark stores (небольшие склады для сборки онлайн-заказов), маркетинговые кампании, развитие логистической и ИТ-инфраструктуры, а также расширение команды.

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Ведущим инвестором выступил инвестфонд AltaIR Capital Игоря Рябенького, его поддержал венчурный фонд S16 Angel Fund, партнерами которого являются основатель «Партии еды» (был переименован в «Яндекс.Шеф») Михаил Перегудов, партнер Dostavista Александр Шамис, бывший исполнительный директор Goldman Sachs в России Олег Биберган и др. Кроме того, компанию поддержали венчурные фонды Bramos Capital, Brayne и Optimum Strategy Capital, а также частные инвесторы, в том числе основатель «Шоколадницы» Александр Колобов и ресторатор Александр Сысоев.

Бергельсон добавил, что компания планирует к концу лета 2021 года привлечь еще €30 млн «для агрессивного выхода на новые территории», развития ассортимента, повышения рентабельности операций и совершенствования инфраструктуры. Цель компании — добиться выручки свыше €2 млрд за четыре-пять лет, указано в сообщении.

Он добавил, что проект GetFaster.io полностью сосредоточен на рынке Германии. «Фокус на национальном рынке позволяет максимизировать закупочную силу, что исключительно важно для чувствительных к цене немецких потребителей, особенно в формате soft discounter. Наконец, эта стратегия позволяет добиться положения национального лидера в сегменте экспресс-доставки, что создает дополнительные инвестиционные преимущества», — рассуждает он.

Игорь Рябенький рассказал, что GetFaster.io — не первый подобный проект в их портфеле, но благодаря сделке фонд вышел на новый для себя рынок Германии. «Тот подход, который они используют, а они взяли за основу не самые большие города, нам нравится», — указал он. Рябенький добавил, что в сфере экспресс-доставки продуктов «Россия оказалась впереди планеты всей и стала распространять этот подход в других странах».

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В 2016 году Захаров, Скальский и Бергельсон запустили в России сервис GetFaster.ru, который самостоятельно доставлял товары на дом от других ретейлеров. «Но мы быстро поняли, что эта модель экономически не сходится, а также создает «экзистенциальную угрозу» для розничных сетей, так как забирает клиентов себе», — рассказал Бергельсон. Вскоре сервис поменял бизнес-модель и стал аутсорсинговым сервисом для запуска онлайн-продаж розничных сетей и операционных процессов (сборка и доставка заказов, прием оплаты и онлайн-маркетинг). Выручка ООО «Гетфастер» в 2020 году достигла 102,6 млн руб., чистый убыток компании составил 17,7 млн руб.

Бергельсон подчеркнул, что GetFaster.io — немецкая компания, не имеющая отношения к другим их бизнесам в России, «в том числе не повторяющая их бизнес-модели». Он объяснил, что он долго работал с другими сооснователями GetFaster.ru, и они решили запустить новый бизнес, «а название в Германии просто совпадает российским».

Автор
Владислав Скобелев
онлайн-ритейлер Инвестиции
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