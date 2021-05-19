Немецкий аналог «Яндекс.Лавка» привлек инвесторов из России

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Немецкий онлайн-ретейлер продуктов питания с экспресс-доставкой с российскими корнями GetFaster.io в рамках pre-seed раунда привлек €1,5 млн инвестиций. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Сооснователями сервиса являются экс-директор по развитию бизнеса торговой сети «Пятерочка» Дмитрий Бергельсон, а также предприниматели Антон Захаров, Георгий Скальский и Кирилл Солоницын.

Бергельсон рассказал РБК, что привлеченные средства пойдут на открытие новых dark stores (небольшие склады для сборки онлайн-заказов), маркетинговые кампании, развитие логистической и ИТ-инфраструктуры, а также расширение команды.

Ведущим инвестором выступил инвестфонд AltaIR Capital Игоря Рябенького, его поддержал венчурный фонд S16 Angel Fund, партнерами которого являются основатель «Партии еды» (был переименован в «Яндекс.Шеф») Михаил Перегудов, партнер Dostavista Александр Шамис, бывший исполнительный директор Goldman Sachs в России Олег Биберган и др. Кроме того, компанию поддержали венчурные фонды Bramos Capital, Brayne и Optimum Strategy Capital, а также частные инвесторы, в том числе основатель «Шоколадницы» Александр Колобов и ресторатор Александр Сысоев.

Бергельсон добавил, что компания планирует к концу лета 2021 года привлечь еще €30 млн «для агрессивного выхода на новые территории», развития ассортимента, повышения рентабельности операций и совершенствования инфраструктуры. Цель компании — добиться выручки свыше €2 млрд за четыре-пять лет, указано в сообщении.