«Роснефть» одобрила соглашение о тарифе на прокачку на Комсомольский НПЗ

Убытки «Транснефти» от содержания готового к работе, но не использовавшегося отвода составили в прошлом году около 1,5 млрд руб. Сырье на Комсомольский НПЗ поставляется по железной дороге

Комсомольский НПЗ (Фото: Сергей Портер / Ведомости / ТАСС)

Совет директоров «Роснефти» одобрил соглашение с «Транснефтью» о тарифе на прокачку по нефтепроводу-отводу «ТС-ВСТО — Комсомольский НПЗ», говорится в сообщении компании. Тариф на транспортировку нефти в объеме до 8 млн т в год на общую сумму до 59,4 млрд руб. устанавливается сроком на 14 лет.

«Транснефть» и «Роснефть» приступили к совместной проверке выполнения технических условий подключения отвода от Комсомольского НПЗ к ВСТО», — сообщил РБК представитель «Транснефти» Игорь Демин.

«Транснефть» начала прокладывать 293-километровый отвод от ВСТО к Комсомольскому НПЗ в феврале 2016 года. Его строительство планировалось завершить в декабре 2017 года, однако сроки перенесли на май 2018 года. Стоимость стройки составила 47 млрд руб.

«Транснефть» сообщала, что комплексные измерения качества и количества нефти для ее приема в отвод с ВСТО прошли в конце 2018 года с замечаниями, до их устранения ввод трубопровода в строй был невозможен. По данным источника РБК в одной из структур «Роснефти», основной причиной задержки было отсутствие договоренности с «Транснефтью» о тарифе на прокачку. Президент «Транснефти» Николай Токарев в декабре прошлого года заявил, что убытки компании из-за содержания готового к работе отвода в 2018 году составили около 1,5 млрд руб.