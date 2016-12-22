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«Транснефть» потребует от «Роснефти» возмещения убытков на 1,5 млрд руб.
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«Транснефть» потребует от «Роснефти» возмещения убытков на 1,5 млрд руб.
Бизнес, 11:36
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«Транснефть» потребует от «Роснефти» возмещения убытков на 1,5 млрд руб.
«Транснефть» намерена потребовать 1,5 млрд руб. у «Роснефти» из-за простоя отвода на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе в Хабаровском крае
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Президент «Транснефти» Николай Токарев заявил, что его компания намерена потребовать у «Роснефти» возмещения убытков в размере 1,5 млрд руб. Причиной этого Токарев назвал простой отвода, протянутого от нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО) до Комсомольского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), сообщает агентство ТАСС.

«Мы в апреле в соответствии с контрактными обязательствами выполнили все работы. 1,5 млрд руб. — это прямой убыток «Транснефти» по причине того, что «Роснефть» до сих пор свои обязательства по контракту не выполнила и до сих пор их объекты не закончены... Конечно, мы будем выставлять претензии», — сказал Токарев.

Официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев на момент публикации материала не ответил на запрос РБК.

«Транснефть» начала строить отвод от ВСТО к Комсомольскому НПЗ протяженностью почти 300 км и мощностью 8 млн т в год в 2016 году. Проект должен был помочь «Роснефти» сэкономить на доставке нефти, которую компания привозила на завод в цистернах по железной дороге.

Представитель «Транснефти» Игорь Демин в середине сентября рассказывал РБК, что компания была готова подключить отвод до 1 октября, однако не смогла этого сделать. По его словам, объясняется это тем, что на заводе не достроили узел подключения и приемо-сдаточный пункт.

При этом Демин указывал, что обе компании подписали совместный план мероприятий по вводу в эксплуатацию приемо-сдаточного пункта, но «Роснефть» «сорвала» треть мероприятий из этого плана, указывает Демин.

В свою очередь в «Роснефти» указывали, что достроили приемо-сдаточный пункт нефтепровода еще в июле, а затем вели работу «по внесению построенного объекта в реестр опасных производственных объектов».
Автор: Артем Филипенок.
При участии: Алина Фадеева.
Теги: «Транснефть» , «Роснефть»
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