Бизнесмена из окружения Назарбаева приговорили к восьми годам за хищения

Предприниматель свою вину не признавал и в ходе следствия упоминал, что имеет отношение к семье Назарбаева, которую затронули протесты в Казахстане. Дочь Боранбаева в 2013 году вышла замуж за внука первого президента

Кайрат Боранбаев (Фото: kairat4 / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Суд Астаны приговорил к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества предпринимателя и главу совета директоров холдинга Almaly Кайрата Боранбаева, передает Tengrinews. Его признали виновным по делу о хищении в особо крупном размере и отмывании денег (статьи 189 и 218 УК Казахстана).

Расследование в отношении Боранбаева в Казахстане начали в марте 2022 года. По версии следствия, озвученной прокурором на суде, бизнесмен с июля 2019 года по февраль 2020 года принимал участие в сделках по продаже предприятием «АзияГазЧунджа» (входит в холдинг Almaly) газа государственной энергетической компании QazaqGaz по завышенной цене.

Фигурантами дела также являются Роман Наханов (вместе с Боранбаевым соучредитель «АзияГазЧунджа»), экс-заместитель главы правления QazaqGaz Жанузаку Тайыру и бывший управляющий директор государственной нефтяной компании «КазМунайГаз» Ибулла Серди (следствие считает его организатором схемы хищения и выделило дело в отдельное производство, он объявлен в розыск).

Обвинение заявило, что, согласно экспертизе, разница между стоимостью газа, который приобрела QazaqGaz, и того же газа, приобретенного компанией «АзияГазЧунджа» у «Газпром-экспорта», составила 14,5 млрд тенге (около 2,48 млрд руб.). По словам прокурора, завышение цены позволило создать условия для хищения средств, принадлежащих госкомпании. В итоге, считает обвинение, деньги были выведены, а потом легализованы путем выплат дивидендов в «АзияГазЧунджа». По версии следствия, Боранбаев получил 4,8 млрд тенге (около 820 млн руб.).

Боранбаев в ходе следствия заявлял, что не согласен с предъявленными обвинениями и назвал продажу газа обычной сделкой, «где каждый получил свою выгоду». Кроме того, он связал свое дело с протестами в Казахстане в начале 2022 года. «Я прекрасно понимаю, что январские события затронули всех тех, кто является семьей. Я являюсь одним из них, вы все прекрасно об этом знаете», — сказал он.

Дочь Боранбаева — Алима — в 2013 году вышла замуж за внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Айсултана. Последний скончался в Лондоне в августе 2020 года. Британские власти связали его гибель с наркотиками.

В 2021 году Forbes оценивал состояние Боранбаева в $590 млн и включал его в список 50 богатейших предпринимателей Казахстана. В 2022 году бизнесмен в рейтинг уже не попал. Находясь под стражей, предприниматель говорил изданию, что у него нет активов, полученных от «семьи», отвечая на вопрос, обязан ли он бывшему президенту Назарбаеву.

В мае 2019 года Forbes называл Боранбаева владельцем многочисленных активов в различных отраслях, в том числе франчайзи «Макдональдс» в России, Белоруссии и Казахстане (американская сеть уже покинула рынки всех трех стран). На сайте холдинга Almaly Боранбаев указан как гендиректор и председатель совета директоров. Компании принадлежат активы в сфере нефтехимии, фармацевтики, производства продуктов питания. В холдинг входит несколько отелей, сеть фитнес-клубов Fitnation, ТЦ с магазинами класса люкс Esentai Mall в Алма-Ате.