Связанная с зятем Назарбаева фирма передаст транспортный комплекс властям

Транспортно-логистический центр у границы с Китаем, головная компания которого связана с Кайратом Шарипбаевым, считающимся мужем дочери Назарбаева, перейдет государству после расследования о завышении цены на перевозки

КПП «Нур Жолы» (Фото: Администрация Алматинской области Республики Казахстан)

Департамент Агентства по финансовому мониторингу Алма-Атинской области завершил расследование в отношении Eurotransit Nur Zholy (находится на КПП «Нур Жолы» на границе с Китаем), завышавшей стоимость на перевозку грузов в Китай, сообщается на его сайте.

Компания является единственным оператором по перевозке грузов из приграничной зоны Китая. Департамент установил, что пустые грузовики фирмы приезжали на склад компании, после чего ехали в КНР, где загружались товаром. За один рейс протяженностью 3 км Eurotransit Nur Zholy незаконно установила высокую стоимость, ее доход от этого составил 4,2 млрд тенге (около 675 млн руб.).

«От руководства ТОО, признавшего вину в противоправных действиях в полном объеме, поступило ходатайство о передаче в доход государства активов ТОО (земельного участка площадью 3,6 га с находящимся на нем транспортно-логистическим комплексом) стоимостью более 5,3 млрд тенге (795 тыс. руб.)», — говорится в сообщении.

О том, что против Eurotransit Nur Zholy идет расследование по делу о нарушении антимонопольного законодательства, Агентство по защите и развитию конкуренции сообщило в апреле прошлого года. Его подробности тогда не раскрывались.

Orda.kz писало, что транспортно-логистический центр Eurotransit на КПП «Нур Жолы» входит в Eurotransit Group, которой также принадлежит компания Eurotransit Cargo. Eurotransit Cargo создал в 2014 году бывший управляющий директор «КазМунайГаза» Ибулла Сердиев (Серди), который объявлен в розыск и находится в ОАЭ. В 2016 году, как отмечает издание, 100% доли участия Eurotransit Cargo перешло Qazaq Business Group, компания-учредитель принадлежала Astana group KZ и Ерлану Диханбаеву. Astana group KZ создал Кайрат Шарипбаев, которого называют мужем Дариги Назарбаевой. Сейчас им владеет его дочь Корлан Шарипбаева, указало Orda. В 2018 году еще одним учредителем стал Eurotransit Terminal, с тех пор учредители не менялись.

На фоне протестов в Казахстане, начавшихся в начале года из-за двукратного увеличения цены на автомобильный газ, президент республики Касым-Жомарт Токаев распустил правительство и объявил о смещении Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны, который тот возглавлял почти 30 лет. Назарбаев лишился и других должностей, в том числе главы правящей партии «Нур Отан» (переименована в «Аманат»), почетного сенатора и др. Свои посты в органах власти и госкомпаниях также потеряли его родственники, в том числе Шарипбаев — он лишился должности председателя правления Национальной компании QazaqGaz.