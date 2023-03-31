Цены на подсолнечник упали более чем на треть

Депутаты попросили Минсельхоз рассмотреть отмену экспортной пошлины на подсолнечник из-за рухнувших в марте цен. Аграрии винят в снижении цен переработчиков подсолнечного масла, но экспортные цены на него тоже резко упали

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Вице-премьер Виктория Абрамченко попросила Минсельхоз проработать предложение депутатов о временной отмене экспортной пошлины на подсолнечник на фоне резкого снижения цен на эту культуру. С такой просьбой к вице-премьеру на прошлой неделе, 22 марта, обратился комитет Госдумы по аграрным вопросам (РБК ознакомился с копией письма депутатов). В аппарате Абрамченко РБК подтвердили обращение депутатов, а также сообщили, что оно направлено для проработки в Минсельхоз и другие профильные ведомства.

Почему просят отменить экспортную пошлину на подсолнечник

Депутаты предлагают стимулировать экспорт подсолнечника, поскольку его производители столкнулись с проблемами при реализации урожая. С начала марта средняя закупочная цена на подсолнечник рухнула на 25%, до 22,1 тыс. руб. за 1 т, указано в письме. Это на 37% ниже цен, которые были в это же время год назад.

К снижению стоимости масличных, по версии авторов обращения, привели действия производителей подсолнечного масла, которые снизили закупочную цену на подсолнечник и «разорвали долгосрочные контракты, на которые аграрии рассчитывали». На приемных пунктах скопились «очереди из сотен машин, простои в очереди составляют до семи-восьми дней», из-за чего становится невозможно выполнить ранее заключенные контракты в срок, а у сельхозпроизводителей возникает риск просрочки погашения кредитов, что, в свою очередь, может привести «к череде банкротств».

Ситуация ощутима для начавшихся полевых работ и может привести к сокращению посевных площадей подсолнечника и его будущего урожая, опасаются депутаты. Тем более что треть прошлогоднего урожая подсолнечника еще не продана, так как сельхозпроизводители обычно реализуют его постепенно для поддержания денежного оборота хозяйств в ожидании нового урожая. На фоне высокого урожая и поставок из новых регионов объем подсолнечника на рынке превышает необходимое для масложировой отрасли количество, а с учетом повышения затрат на посевную кампанию 2023 года реализация подсолнечника становится убыточной, резюмируют авторы письма.

В связи с этим комитет Госдумы по аграрным вопросам просит рассмотреть возможность отмены пошлины на экспорт подсолнечника урожая 2022 года в объеме не менее 2 млн т на несколько месяцев — до 31 июля 2023 года. Сейчас поставки подсолнечника за рубеж сдерживает экспортная пошлина в размере 50% от таможенной стоимости, которая будет действовать до 31 августа 2023 года. РБК направил запрос в комитет Госдумы по аграрным вопросам.

Заметное снижение цен на подсолнечник фиксирует и аналитический центр «СовЭкон». По его данным, к 22 марта она достигла 23,6 тыс. руб. за 1 т — это самый низкий уровень с ноября 2022 года. Снижению цены предшествовали падение спроса на культуру со стороны переработчиков, а также сезонное ухудшение условий хранения, отмечают в «СовЭконе». Спрос на подсолнечник у переработчиков, в свою очередь, упал после того, как снизились экспортные цены на подсолнечное масло. За месяц к 22 марта котировки на условиях FOB (когда продавец оплачивает доставку и погрузку на борт в портах Черного моря)

упали на $110 по сравнению с прошлым месяцем, достигнув отметки $930, добавляют аналитики.

Что говорят производители подсолнечного масла

Цены на подсолнечник следуют за экспортными ценами на подсолнечное масло, которые снижаются по нескольким причинам, не зависящим от масложировой отрасли, указывает исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. Начиная с июня 2022 года мировые цены на подсолнечное масло постоянно снижались. Эксперты считают, что это связано со сдуванием пузыря избыточной ликвидности, которая возникла после того, когда мировые центральные банки, борясь с последствиями пандемии, эмитировали больше $10 трлн. В марте 2023 года ситуация усугубилась банкротством трех крупных западных банков, которое привело к тому, что инвестиционные фонды массово вышли из позиций на сырьевых рынках в пользу более надежных финансовых инструментов, что обвалило рынок commodities (биржевых товаров).

Рынок подсолнечного масла оказался под еще большим давлением из-за рекордного урожая подсолнечника, демпинга со стороны Украины, а также временного снижения закупок Турцией на фоне землетрясения, указывает Мальцев. На прошлой неделе мировые цены на подсолнечное масло рухнули на 25% — с $1050 до $800. На фоне резкого падения экспортной цены прекратились и покупки подсолнечного масла: «Рынок встал в ожидании, когда мы достигнем дна. Фактически две недели не заключались никакие контракты. В конце прошлой недели падение остановилось, цена стабилизировалась на уровне $850 за 1 т на условиях FOB, но продажи единичные, потому что продавцов эта цена не устраивает, а покупатели не спешат ее повышать», — говорит исполнительный директор Масложирового союза.

Закупочная цена подсолнечника складывается из экспортной стоимости масла и шрота, за вычетом пошлины, логистики, стоимости самой переработки, стоимости кредита и нескольких процентов маржи переработчика, а также курса доллара и стоимости кредита, отмечает Мальцев. «Механизм ценообразования в отрасли такой, что из-за высокой конкуренции за сырье вся экспортная выручка спускается на уровень производителя подсолнечника», — отмечает эксперт.

При этом важно отметить, что сегодня переработчики не могут привлекать кредиты на закупку масличных по льготной ставке, что также снижает закупочную цену.

На ситуацию влияет и торговая стратегия сельхозтоваропроизводителей, которые в условиях рекордного производства масличных второй сезон подряд искусственно сдерживают продажи в ожидании необоснованно высоких цен, продолжает исполнительный директор Масложирового союза. «Мы их два года подряд предупреждали в начале сезона, что необходимо равномерно загружать наши заводы, иначе через несколько месяцев остатки сырья физически превысят наши мощности, и мы не сможем его полностью переработать. В результате, несмотря на рекордные закупочные цены в сезоне 2021/2022, только по подсолнечнику мы получили на конец сезона более 1 млн т переходящих остатков. В текущем сезоне ситуация не изменилась, и, даже когда цены поднялись выше 30 тыс. руб. за 1 т на падающем рынке, многие производители отказались продавать свой урожай в ожидании большей цены», — объясняет Мальцев.

Экспортная пошлина на подсолнечник защищает рынок и стимулирует переработку масличных внутри страны, поэтому Масложировой союз выступает против ее отмены, говорит Мальцев. «Отмена пошлины еще больше обвалит рынок, потому что покупатель у продукции один — условно, Турция купит или подсолнечное масло, или подсолнечник. Никаких плюсов с точки зрения объемов это не принесет, мы просто поменяем переработанную продукцию с высокой добавленной стоимостью на продажу сырья. А в цене только проиграем, поскольку отмена защитных мер снизит ее еще больше. Это конъюнктурный провал рынка, который просто надо переждать. Мы ожидаем, что в ближайшее время рынок должен ожить и продажи пойдут вверх», — резюмирует эксперт.