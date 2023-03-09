Новый владелец «Олейны» рассказал об условиях покупки актива у Bunge
Сделка по продаже российского бизнеса американской Bunge прошла с дисконтом более 50% к независимой оценке рыночной стоимости компании. Об этом рассказал в интервью телеканалу РБК покупатель «Бунге СНГ» — основной владелец холдинга Exoil Group Карен Ванецян.
Сумму, за которую были приобретен российский бизнес Bunge, Ванецян не назвал, но уточнил, что она была меньше порога, установленного подкомиссией правительственной комиссии по иностранным инвестициям для сделок с инвесторами из недружественных стран. «Есть определенные условия, которые продиктованы прохождением правительственной комиссии. И нижний предел — это в два раза дешевле, чем оценочная стоимость. Я могу сказать, что мы прошли ниже этого уровня. Даже мы в этот уровень вошли с учетом большого количества оборотных средств в компании», — заявил Ванецян.
Покупку владелец Exoil Group финансировал из собственных средств, но, когда акции уже были переоформлены и «ими можно было сделать залоги перед банками», он рефинансировал сделку за счет банковского кредита. Условия сделки не предусматривают у прежних владельцев опциона на обратный выкуп.
Сделка была закрыта в январе 2023 года и проходила «достаточно нестандартно», признается Ванецян — специалистов и юридических компаний, которые могут проводит такие сделки, пока не так много: «Многие вещи делались на доверии, за счет гарантий, которые они (Bunge. — РБК) дали». В структуру сделки вошло производство, а также торговые марки «Олейна» и Ideal, которые принадлежали Bunge практически на всей территории СНГ, за исключением Украины.
Состояние полученного актива новый владелец оценивает как хорошее: у компании достаточное количество оборотных средств для ведения бизнеса и нет долгов, ее выручка последние два года колебалась в районе 30–33 млрд руб. Присутствие приобретенных в рамках сделки торговых марок Bunge на российском рынке не изменится — они останутся на полках магазинов, не изменится «ни качество, ни цена», заверяет Ванецян. В планах на будущее — развивать производство и увеличивать продажи бутилированного растительного масла.
Ванецян также заверил, что является «единственным реальным бенефициаром» проданных Bunge активов: «Это чисто моя сделка, этот актив будет за мной. И даже Exoil Group к ней отношения не имеет, там свой акционерный состав». По его словам, сейчас акционеры Exoil Group изучают вопрос об интеграции бизнеса с «Бунге СНГ», но в двух компаниях совершенно разные культуры, и необходимо изучить функции сотрудников, чтобы слияние было эффективным и дало синергию. «Думаю, что не раньше чем через год мы поймем, что делать с этим слиянием», — добавил Ванецян.
Чем известны стороны сделки
В сентябре 2022 года американская компания Bunge (наряду с Cargill, ADM и Louis Dreyfus входит в четверку крупнейших мировых торговцев продовольствием) объявила, что продаст свой бизнес по переработке масличных и производству бутилированного подсолнечного масла в России Карену Ванецяну. В сделку, как сообщалось, войдет принадлежащий «Бунге СНГ» маслоэкстракционный завод в Воронежской области (производит более 200 млн бутылок подсолнечного масла в год). Среди выпускаемых Bunge в России и СНГ брендов — подсолнечное масло под марками «Олейна» и Ideal.
Карен Ванецян — основной владелец холдинга Exoil Group, который занимается покупкой подсолнечника, переработкой, трейдингом масличных и зерновых культур, портовой перевалкой и логистикой. 99% ООО «УК «Эксойл Групп» принадлежит кипрской компании SGA Holdings Ltd, 1% — напрямую Карену Ванецяну. Как отмечал «Коммерсантъ», по 25% во входящих в холдинг ООО «Черноземье» и ООО «ТД «Черноземье» владеет Михаил Зурабов — бывший глава Минздрава России и экс-посол России на Украине.
В марте «Коммерсантъ» сообщал, что сделка могла пройти с участием партнера: 13 февраля Ванецян получил 100% «Бунге СНГ», но после 21 февраля компания отошла ООО «Агроинвест», которая на 99% принадлежит гонконгской компании «Гренальди Лимитед» и на 1% — Ольге Ананьевой, владелице краснодарского сельхозпредприятия, которое, по версии источников издания, связано со структурами экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева. Впрочем, Ванецян заверял тогда, что является единственным инвестором компании, а Ананьева отрицала связь с бизнесом господина Ткачева.