Власти подготовят предложения по стабилизации стоимости перевозки зерна

Минтранс, Минсельхоз и ФАС должны подготовить механизм регулирования цен на транспортные услуги при перевозке сельхозгрузов. Подорожание логистики снижает цены на зерно, которые и так падают на фоне рекордного урожая

Фото: Дмитрий Дадонкин / ТАСС

Вопрос роста цен на транспортные услуги и его влияния на рентабельность производства у аграриев, а также продовольственную безопасность страны обсуждался на прошедшем в пятницу, 24 марта, межведомственном совещании, которое провел глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, рассказали РБК два участника мероприятия. На совещании рассматривались вопросы, касающиеся продовольственной безопасности и стабилизации цен на продовольственные товары.

На совещании министр отметил обострившиеся сложности с логистикой, которые на фоне рекордного урожая могут спровоцировать серьезные риски, рассказал один из собеседников РБК. Речь идет о значительном росте цен на транспортные услуги — он сказывается на закупочных ценах у аграриев, цены продолжают снижаться.

По итогам совещания Патрушев попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) «оперативно подготовить оценку ценовой ситуации на рынке транспортных услуг по растениеводческим культурам, а также предложения по ее стабилизации», отмечает собеседник РБК. А Минтранс совместно с Минсельхозом и ФАС в течение двух недель должны сформулировать предложения по механизмам регулирования цен на транспортные услуги.

В Минсельхозе подтвердили РБК, что совместно с заинтересованными ведомствами прорабатывают возможные решения для стабилизации цен на рынке транспортных услуг. Также в ведомстве отметили, что рассматривают вопрос обеспечения внутреннего рынка вагонами-хопперами (предназначены для перевозки сыпучих грузов, прежде всего зерна) и предоставления государственной поддержки экспортерам и участниками сельхозрынка для их приобретения.

В ФАС уточнили, что прорабатывают озвученные на совещании вопросы. РБК направил запрос в Минтранс.

Что происходит с логистикой в АПК

Логистика и сложности с реализацией продукции стали одним из главных рисков, которые беспокоят аграриев в текущем сезоне, сообщали эксперты консалтинговой компании «Яков и партнеры» (ранее McKinsey). На эти сложности обратили внимание 12% специалистов и руководителей АПК, опрошенных экспертами в декабре 2022 года. Проблема больше всего затронула экспортеров зерна — главного продукта российского агроэкспорта, ситуация у которых осложнилась на фоне высокого урожая зерна.

В 2022 году Россия собрала рекордный урожай: по данным Росстата, валовой сбор зерновых составил 153,8 млн т. При этом экспорт зерна в течение почти всего 2022 года отставал от среднегодовых значений. В результате рекордного урожая и связанных с санкциями логистических сложностей в России скопились запасы зерна на 260 млрд руб., оценивал «Яков и партнеры». Хранение излишков может привести к снижению маржинальности растениеводства, предупреждали аналитики и рекомендовали каждый месяц направлять на экспорт объемы, близкие к рекорду — более 4 млн т зерна.

Рекордный урожай зерновых в 2022 году «внес большой вклад в продовольственную безопасность и экспортный потенциал России», отмечают в Минсельхозе. Но логистическая инфраструктура подвергается дополнительной нагрузке, что сопровождается значительным ростом цен на транспортные услуги, признают в министерстве.

Основные направления экспорта российского АПК требуют морской перевозки, которая осуществляется главным образом через порты на юге России. Зерно идет в другие страны в основном через порты Азово-Черноморского бассейна: в 2021 года через них было перевалено 39,4 млн т, или около 93% от общего объема перевалки зерновых грузов в российских морских портах. Главные «зерновые ворота» — порт Новороссийск, а также другие глубоководные и мелководные порты этого бассейна удобно расположены рядом с основными зернопроизводящими регионами на юге и в центре России, а через Босфор находятся основные покупатели российского зерна из стран Ближнего Востока, Северной Африки, указывал ранее предправления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. По его оценкам, более 80% зерновых грузов экспортируется именно по этому маршруту.

Cо слов одного из собеседников РБК, на совещании озвучивались данные, согласно которым стоимость логистики для сельскохозяйственных грузов из регионов юга России и Поволжья до Новороссийского порта к концу марта выросла в среднем на 37% по сравнению с прошлым годом. Наиболее заметное удорожание произошло в Ростовской области: логистика автомобильным транспортом из Ростова-на-Дону до Новороссийска с перевалкой в порту выросла в цене на 38,2% (с 3,3 тыс. до 4,6 тыс. руб. за тонну), а из Ростова-на-Дону через Азовское море до порта Кавказ в Керченском проливе с перевалкой в порту — в два раза (с 2,2 тыс. до 4,5 тыс. руб. за тонну). Логистика по железной дороге также подорожала: к примеру, стоимость перевозки из Волгоградской области в Новороссийск железнодорожным транспортом выросла в цене по сравнению с прошлым годом на 35%, с 2,4 тыс. до 3,3 тыс. руб. за тонну.

Помимо уже традиционных для этого сезона высоких ставок фрахта за перевозку грузов морским путем экспортеры зерна отмечают рост стоимости внутренних перевозок — автотранспортом в среднем на 50%, а по железной дороге — в два раза, говорит другой собеседник РБК. Наряду с серьезным ростом транспортных тарифов рынок сталкивается и с дефицитом вагонов-хопперов (зерновозов), отмечает он. «По вагонам некоторые трейдеры уже получили уведомление об очередном повышении ставок с 1 апреля», — указывает он.

Способ логистики зависит от транспортного плеча — чем оно длиннее, тем больше зерна перевозится по железной дороге, объясняет Аркадий Злочевский, президент Российского зернового союза. По его словам, транспортировка подорожала в зависимости от плеча от 0,5 тыс. до 2 тыс. руб. «Увеличение стоимости логистики объясняют ростом издержек, но издержки растут и у нас, при этом цены нам поднять не удается», — указывает он.

Вопрос с автоперевозками стоит менее остро — на этом рынке много игроков, и он вполне конкурентный, но это касается только юга России, где короткое логистическое плечо позволяет обходиться практически без железнодорожных перевозок, отмечает Зернин. В других регионах, где возможность автоперевозок до экспортных портов ограничена длиной логистического плеча, экспортеры вынуждены использовать железнодорожный транспорт — ставки на вагоны индексировались уже три раза.

Почему подорожание логистики критично для аграриев

Увеличение логистических затрат становится фактором снижения закупочных цен у аграриев, что может негативно сказаться на рентабельности производства и доходности сельхозтоваропроизводителей, а в перспективе — повлиять на стабильность рынка и продовольственную безопасность, признают в Минсельхозе.

Согласно данным, которые приводит один из участников совещания, в Волгоградской, Пензенской и Самарской областях удорожание логистики снизило закупочную цену зерна в среднем примерно на 1 тыс. руб. В Ростовской области из-за роста стоимости транспортных услуг цена закупки зерна упала на 2,3 тыс. руб. (расчетная цена закупки зерна у сельхозпроизводителей с учетом логистики составляла в этом регионе по состоянию на 23 марта 9,1 тыс. руб.).

Рост транспортных издержек отражается на снижении закупочной активности и ценах в регионах — это чревато тем, что аграрии не смогут продать экспортерам излишки урожая даже по сегодняшним ценам, согласен Зернин.

Почему растет себестоимость производства зерна Среди факторов, которые влияли на этот рост еще в 2021 году, было увеличение цен на средства защиты растений, минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы и топливо, складские услуги, транспортные расходы и логистические затраты, а также установление экспортной пошлины, перечисляла руководитель Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Минфина Инна Рыкова. В начале 2022 года большинство экспертов прогнозировали дальнейший рост себестоимости производства зерновых культур на 20–25% и, соответственно, снижение рентабельности производства, отмечает Рыкова. Но в условиях внешнеэкономических санкций рост оказался выше — это обусловлено удорожанием кредитных ресурсов за счет повышения ключевой ставки, ростом цен на средства защиты растений, минеральные удобрения, поддержание или обновление парка сельскохозяйственной техники, который сильно зависит от импортных поставок. В текущих условиях полной перенастройки логистических цепочек поставок, экспортной пошлины, значительного снижения цен производителей на зерновые на внутреннем рынке, нехватки складов для хранения урожая, рост себестоимости продолжится и в 2023 году, что негативно скажется не только на финансово-экономическом состоянии большинства производителей зерна, но и в целом отрицательно повлияет на развитие рынка зерна в России, прогнозирует эксперт.

Цены на зерно снижаются из-за комплекса причин, указывает Злочевский. По его словам, в прошлом году тонна пшеницы четвертого класса стоила около 15–16 тыс. руб. Сейчас ее стоимость на юге России — около 11 тыс. руб., а в отдаленных регионах цены у сельхозпроизводителей упали ниже себестоимости — до 9 тыс. руб. за тонну, а цена фуражной пшеницы доходит вообще до 7 тыс. руб. По его словам, транспортные услуги составляют около 20–30% в себестоимости зерна — 2–3 тыс. руб. при средней цене пшеницы четвертого класса 9–10 тыс. руб. за тонну. «На юге России, где себестоимость производства ниже, а урожайность выше, ситуация выглядит более-менее, но во многих регионах — в Поволжье, на Урале, в Сибири — продажа уже идет в убыток», — говорит эксперт.

Меры по стабилизации цен на транспортные услуги «однозначно нужны», считает Злочевский. «Есть железный метод, который позволит исправить плачевную ситуацию по рынку, — просто отменить экспортную пошлину на зерно», — говорит он. В Минсельхозе, впрочем, неоднократно отмечали, что не видят оснований для отмены экспортной пошлины на зерно. «Я считаю, что пошлина сама себя регулирует, никаких корректировок до конца этого сельхозгода вносить не стоит. Пошлина должна действовать», — говорил в начале марта глава Минсельхоза. Зернин предлагает сначала разобраться с тарифами и ценообразованием на транспортировку сельхозпродукции, а в долгосрочной перспективе — простимулировать инвестиционный процесс для обеспечения зерновой отрасли необходимым подвижным составом и развития конкуренции на рынке перевозок сельхозпродукции.