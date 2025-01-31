Politico рассказало о «тройном провале» ЕС из-за российских удобрений

Фермеры обеспокоены возможным ростом цен в связи с тарифами на удобрения из России, в то время как местные производители требуют ужесточения мер. В 2024-м ЕС закупил рекордный объем российских удобрений — на €2,12 млрд

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Планы Еврокомиссии ввести пошлины на российские удобрения должны были стать «тройной победой» для ЕС за счет мер против получения доходов Россией, помощи внутреннему производству удобрений и недопущения роста цен, но «это больше похоже на тройной промах», пишет Politico. Европейские производители предупреждали, что с сокращением экспорта российского газа в Европу дешевое топливо начали перерабатывать в дешевые удобрения, которые все равно поставляются в Евросоюз, отмечает издание.

Новые санкции Евросоюза против российских и белорусских удобрений могут привести к увеличению расходов для европейских производителей и поставщиков из третьих стран, выходящих на рынок ЕС, предупредило объединение двух ассоциаций, представляющих европейских фермеров и агрокооперативов, Copa-Cogeca.

«Хотя мы понимаем законность геополитических причин, побудивших Еврокомиссию принять это решение, сельскохозяйственному сектору предстоит столкнуться с экономическими последствиями таких решений», — сказано в сообщении.

В 2024 году Евросоюз импортировал из России 6,17 млн т удобрений на €2,12 млрд — рекордный объем с начала российско-украинского конфликта, следует из таможенных данных и статистики Евростата.

Стоимость удобрений поднимется как минимум на €40–45 за тонну в следующем сельхозсезоне, что усилит давление на производителей, прогнозирует Copa-Cogeca. Ключевой аргумент сторонников предлагаемых ограничений — меры приведут к увеличению внутреннего производства удобрений, отметила организация, однако гарантий этому нет.

Агропромышленники напомнили, что Европе давно не хватает внутреннего производства удобрений, в связи с чем их импорт неизбежен, положение также ухудшается из-за ужесточения контроля за выбросами углекислого газа. По мнению Copa-Cogeca, ограничения серьезно затруднят сельскохозяйственное производство и конкурентоспособность ЕС, а без ясной стратегии диверсификации «европейские фермеры вскоре окажутся в безвыходном положении». Copa-Cogeca призвали срочно решить этот вопрос и найти конкретные решения, позволяющие «избежать того, что может перерасти в новый сельскохозяйственный кризис».

Речь идет о предложении Еврокомиссии ввести пошлины на ряд азотных удобрений и некоторые сельскохозяйственные продукты из России и Белоруссии. После одобрения этой инициативы весь сельскохозяйственный импорт из России будет облагаться европейскими пошлинами. ЕК ожидает, что меры помогут внутреннему производству, стоимость удобрений сохранится на доступном для европейских фермеров уровне, причем на случай роста цен предусмотрено смягчение ограничений. Планируется, что первоначальная пошлина с июля 2025-го составит €40–45 за тонну, а в течение следующих трех лет вырастет до €315 за тонну для мочевины, аммиачной, карбамидо-аммиачной, известково-аммиачной селитры, сульфата аммония и до €430 за тонну для диаммоний- и моноаммонийфосфата. Тарифы добавятся к уже существующей пошлине в размере 6,5% на импорт удобрений из России и Белоруссии.

В то же время производители удобрений в ЕС одобрили инициативу Брюсселя. «Мы ценим, что комиссия принимает меры по сокращению импорта российских удобрений, но, к сожалению, это слишком мало и слишком поздно», — рассказала Politico вице-президент норвежской компании Yara (один из крупнейших мировых производителей удобрений) Тиффани Стефани. Она призвала ужесточить тарифные правила.

Российские власти называют западные санкции неэффективными, нелегитимными и наносящими вред инициаторам ограничений.