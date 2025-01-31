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Бизнес ,  
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Эксклюзив

На складах скопилось рекордное количество новых машин

На начало года на складах в России скопилось порядка 700 тыс. машин, что почти вдвое выше уровня 2024-го. Продавцы опасаются кризиса на фоне прогнозов падения спроса — за помощью они уже обратились в Минпромторг
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

На начало 2025 года на складах российских дистрибьюторов скопилось порядка 700 тыс. машин, рассказал источник РБК на авторынке. Это почти вдвое выше уровня начала 2024-го примерно в 400 тыс. машин. В текущих стоках — более половины (примерно 52%) занимают произведенные в России автомобили, остальное — импорт. Аналогичную оценку текущих остатков — легковых и коммерческих авто — называет и Андрей Ольховский, гендиректор ГК «Автодом».

Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков приводит данные о порядка 600 тыс. машин в стоках, и это рекордный показатель, как минимум, с 2020 года, когда в результате пандемии наступили проблемы с логистикой и спрос превышал предложение. Ситуация стабилизировалась в 2023 году, но в 2024-ом предложение превысило спрос из-за наплыва на рынок китайских марок. Из текущих остатков, 500 тыс. машин, по оценкам Целикова, приходится на легковые авто: из них более 400 тыс. автомобили китайского происхождения, 100 тыс. — российские марки. Еще порядка 100 тыс. авто — это коммерческие авто, средние и тяжелые грузовики и автобусы.

По оценкам Андрея Терлюкевича, гендиректора ГК «АвтоСпецЦентр», запасы новых только легковых автомобилей на начало года составляли 400-500 тыс.штук. Исходя из объемов продаж в ноябре-декабре — этого хватит на 4-5 месяцев.

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Сколько машин продается

По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), в 2024 году продажи новых автомобилей составили 1,69 млн штук, из них 53% (962,5 тыс. штук) пришлись на китайские авто. «Автостат» оценивает объем реализации новых легковых машин по итогам прошлого года в 1,57 млн штук. Это на 48,4% больше, чем в 2023 году. В тройке лидеров — Lada (+34,4%.), Haval (+70,6%) и Chery (+32%).

В прошлом году ввоз китайских машин значительно активизировался осенью, накануне повышения утилизационного сбора (с 1 октября его проиндексировали в среднем на 70-85%) — в сентябре 2024 года — на пунктах пропуска с Китаем даже образовались заторы.

Как стоки могут повлиять на продажи в 2025 году

По словам Целикова, в предыдущий раз такое затоваривание наблюдалось во времена кризиса 2008 года. Тогда производство составило 1,7 млн автомобилей, а через год, в 2009-ом, упало на 60%, до 723,2 тыс. единиц. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2009 году сократились на 49% по сравнению с предыдущим годом — до 1,46 млн единиц против более 3 млн в 2008-ом.

Согласно прогнозу «Автостата», спад рынка новых легковых автомобилей в 2025 году по базовому сценарию может составить до 10% или 1,42 — 1,43 млн штук, пессимистичный сценарий предусматривает снижение до 20% или порядка 1,25 млн машин. ГК «Рольф» ожидает падение спроса до 1,3 млн машин при базовом сценарии. По словам Николая Иванова, директора департамента новых автомобилей «Рольфа», затоваривание на складах есть — запаса хватит на 3-4 месяца продаж: «Совершенно точно можно сказать, что дилерские сети перенасыщены автомобилями китайских производителей».

Иванов напомнил, что в стране насчитывается 4,1 тыс. автодилерских центров, что «адекватно» под рынок 2,5 млн автомобилей. «Абсолютно точно есть риски, что дилерские центры будут закрываться», — говорит Иванов.

У дистрибьюторов легковых авто склады избыточны, и они давят на всех, в первую очередь — на дилеров, которые являются последней инстанцией перед покупателями, считает Андрей Ольховский. По словам собеседника РБК, под угрозой в отрасли находятся все, кто пользуется кредитными ресурсами. Большинство компаний брали кредиты на развитие бизнеса, закладывая в финансовые модели окупаемость проектов на четыре-шесть лет вперед. Дилеры строили дилерские центры на заемные средства, рассчитывая вернуть свои инвестиции в горизонте пяти лет. Сейчас, из-за роста ставок и снижения продаж, они могут оказаться не способны осуществлять выплату по своим обязательствам.

В настоящее время дилеры проводят ревизию своего бизнеса и портфеля марок — от нерентабельных будут отказываться и заменять их на другие, рассказал Андрей Терлюкевич. При этом физически здание дилерского центра продолжит работу. Он считает, что дилеры не будут инвестировать в будущие продажи марки, которая не сможет предложить разумный бизнес-план на ближайший квартал, позволяющий избежать хотя бы убытков. Также будут закрываться дилерские центры, где послепродажное обслуживание не компенсирует все затраты на содержание здания.

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«Как минимум есть очевидные риски закрытия дилерских центров по причине убытков от прямой деятельности. Под закрытием я имею ввиду отказ от нерентабельной франшизы. В первую очередь речь про дилеров марок с низкими объемами продажам и высокими издержками», — говорит Терлюкевич.

Риски банкротства также присутствуют для автодилеров, которые широко не представлены собственной разветвленной сетью салонов. Это, как правило, дилеры «небольшого калибра», лишенные возможности балансировать между брендами, когда у той или иной марки дела идут то хорошо, то плохо, считает заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

На какую помощь рассчитывают автодилеры

В текущих условиях дилеры уже обратились к Минпромторгу с просьбой урегулировать «наплыв» китайских брендов и донастроить прогнозирование рынка в части спроса на авто. «Мы уже прибегли к помощи нашего профильного министерства, к Минпромторгу, ведем переговоры, потому что на уровне законодательства нет никакого регулятора, который мог бы спрогнозировать рынок. Процесс переговоров непростой, но наше профильное министерство нас в этом поддерживает и готово нам помогать», — сообщила первый заместитель гендиректора «Рольфа» Светлана Виноградова журналистам в четверг, 30 января, передает корреспондент РБК.

РБК направил запрос в Минпромторг.

Как отмечает основатель ГК «Фаворит Моторс» Владимир Попов, ситуация на рынке и спрос складываются из ряда факторов и в первую очередь — это федеральная регуляторика. Еще один фактор — это реальный рост доходов населения, а также наличие легкой возможности кредитования. Другим фактором является наличие бизнес-модели со стороны китайских производителей, которая могла бы привлечь дилеров — если она невыгодна, неинтересна или непредсказуема, нет смысла вкладываться в их автомобили. «В то же время мы наблюдаем ситуацию полного отсутствия обязательств со стороны поставщиков, которые могут в любой момент покинуть российский рынок. Для того, чтобы избежать такого стихийного формирования рынка, и нужна регуляторика», — отметил собеседник.

Опрошенные РБК участники также рассчитывают на «взвешенную» кредитно-денежную политику. «Ставка Центробанка питает кредитные механизмы, удерживает денежные средства клиентов на депозитах. Когда ставка росла осенью прошлого года, количество выданных кредитов упало за три последних месяца на 37%. Уровень одобрений кредитов снизился только за декабрь с 79% до 72%», — констатирует Тюктеев. Сейчас, при ключевой ставке в 21%, бизнес по индустрии получает деньги под 27%. Вся доходная часть, кумулятивная маржа первого уровня, «съедается» за счет таких высоких процентов, добавил Иванов.

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авторынок продажа автомобилей


 

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