ФТС не подтвердила рассылку с требованием доплатить пошлины за ввоз машин
Федеральная таможенная служба (ФТС) России не подтвердила информацию о массовой рассылке автовладельцам требований доплатить таможенные пошлины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.
«ФТС России не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о массовой рассылке ведомством владельцам ввезенных по параллельному импорту автомобилей требований о необходимости доплатить таможенные пошлины», — говорится в сообщении службы.
С 2022 года по 28 января 2025 года автовладельцы завезли 815 тыс. транспортных средств, в отношении 0,3% из них (2510) доначислены пошлины, на 1,3 млрд руб., рассказали в ФТС агентству.
О том, что ФТС рассылает владельцам машин требование о необходимости доплатить сотни тысяч рублей, издание Autonews сообщило накануне, 27 января. Выяснилось, что стоимость этих транспортных средств якобы занижалась в инвойсах (документ для выставления счета на оплату), что позволяло экономить значительные суммы в ходе таможенного оформления.
МВД России также опровергло информацию о массовом аннулировании регистрации транспортных средств, которые были ввезены россиянами по параллельному импорту из-за не уплаченного в полном объеме утилизационного сбора.
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