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Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
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Бизнес ,  
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Банк «Траст» увеличил долю в Объединенной вагонной компании до 25,5%

Банк «Траст» нарастил долю в ПАО «Объединенная вагонная компания» с 5,7 до 25,5%. Об этом говорится в материалах банка. Количество голосов при этом увеличилось с 6,6 млн до 29,6 млн.

Ранее, 19 июля, «Траст» стал владельцем 5,7% акций ОВК. Отмечалось, что банк получил долю в счет задолженности перед ним банка «Открытие».

По данным ОВК, до увеличения доли банка «Траст», акции компании распределялись следующим образом: 24,3% — «ФК Открытие», 16% — «Регион Траст», 15% — бизнесмен Эмиль Пирумов, 10,4% — «Сафмар Финансовые инвестиции», 9,3% — Уралвагонзавод, 7,9% — «Открытие Холдинг», 4,7% — прочие стратегические инвесторы, 12,4% — free float.

Теги: банк «Траст», увеличение, доля
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