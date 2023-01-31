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Wildberries опроверг данные о платном возврате бракованного товара

Wildberries опроверг данные о платном возврате бракованного товара за ₽100
«Кровавая барыня» сообщила о платном возврате Wildberries бракованных и не соответствующих заказанным товаров. По данным канала, клиентке заявили, что продавцы несут убытки из-за перевозки продукции
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Клиенты онлайн-маркетплейса Wildberries в случае обнаружения производственного брака обращаются к продавцу для проверки товара, который компенсирует стоимость обратной доставки в случае обнаружения нарушения, сообщили РБК в пресс-службе агрегатора.

«Информация телеграм-каналов о том, что покупатели Wildberries «вынуждены оплачивать стоимость доставки бракованных товаров», не соответствует действительности», — утверждают в компании.

Если продавец не обнаружит брак в своей продукции, то стоимость обратной доставки переложат на покупателя, который может обратиться в службу поддержки, если сочтет, что его права нарушены, отметили в Wildberries. Пока механизм проверки со стороны продавца тестируется, могут встречаться «некоторые ограничения в части его функционала», однако в основном «внешних существенных изменений» для покупателя в компании не ожидают.

О платном возврате бракованных товаров сообщил накануне телеграм-канал «Кровавая барыня» под руководством Ксении Собчак. В публикации говорилось, что клиентка Wildberries заказала защитную пленку для часов за 231 руб., но вместо нее получила защитную пленку для телефона и сразу вернула заказ в пункте выдачи. Оператор указала, что товар не соответствует заказанному, однако с клиентки все равно списали 100 руб.

В техподдержке Wildberries девушке ответили, что устранить «влияние человеческого фактора» удается не всегда и возврат средств за обратную отправку несоответствующего товара или в случае «образования недостатка в процессе транспортировки» не предусмотрен, следовало из опубликованного каналом скриншота общения с оператором. Телеграм-канал сделал вывод, что речь идет в том числе о бракованных товарах.

«Правила работы компании были изменены 23 января. Просим с пониманием отнестись к данному правилу, так как компания и продавцы также несут убытки при транспортировке заказов, которые вы возвращаете», — пояснила сотрудник Wildberries.

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На сайте макркетплейса сказано, что в случае получения товара с браком или не в полной комплектации, сервис вернет стоимость продукции и средства за его доставку.

О намерении передать рассмотрение жалоб о браке самим продавцам в Wildberries сообщили 24 января. Прежде заявки обрабатывали сотрудники компании. В маркетплейсе указали, что планируется ввести систему определения компенсаций совместно продавцом и покупателем. «Нововведения сделают сервис еще более удобным и функциональным как для покупателей», — пообещали в Wildberries, передал портал ixbt.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Анна Левинская
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