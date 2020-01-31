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Чемезов снова попросит власти создать оператора промышленных отходов

«Ростех» намерен обратиться в новое правительство с предложением создать федерального оператора по обращению с промышленными отходами. Против этого был глава Минприроды, предупреждавший о риске ущемления прав малых предприятий
Сергей Чемезов (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

«Ростех» намерен обратиться в новое правительство, которое в середине января возглавил Михаил Мишустин, с предложением создать единого оператора по обращению с промышленными отходами. «Поскольку правительство сменилось, нужно подготовить новое обращение с тем, чтобы принять какое-то решение», — заявил РБК гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, который в конце 2019 года предложил создать такого федерального оператора на базе госкорпорации.

Но против этой инициативы выступил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. В письме в правительство Кобылкин указал, что доля организаций малого предпринимательства в бизнесе, связанном с обращением с отходами, достигает 82,5%, поэтому создание федерального оператора на этом рынке повлечет за собой «негативные экономические последствия» для субъектов предпринимательства, в том числе таких малых предприятий, и приведет к «ущемлению их прав по ведению предпринимательской деятельности».

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«Мы не говорим, что мы будем единственные в этой программе. Конечно, мы готовы привлекать и всех остальных, заинтересованные структуры, готовые принять участие в переработке промышленных отходов», — сказал РБК Чемезов. По его словам, промышленных отходов «огромное количество», но «практически никто этим не занимается».

«Мы просто дали пример, что необходимо эту тему поднять. Я надеюсь, что новое правительство тоже откликнется на наш призыв», — добавил глава «Ростеха».

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Автор: Людмила Подобедова
Теги: «Ростех»
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